Đề nghị làm rõ chính sách đãi ngộ nhân lực ngành chứng khoán

Ưu đãi toàn bộ không công bằng

Sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đại biểu Hải, nếu chính sách đãi ngộ áp dụng cho tất cả người làm việc tại các doanh nghiệp thuộc ngành chứng khoán thì khđại biểu hợp lý, bởi các doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh cạnh tranh bình đẳng và có chính sách sử dụng lao động riêng. Việc dành ưu đãi cho toàn bộ người lao động trong ngành chứng khoán cũng sẽ không công bằng với những người làm việc ở các lĩnh vực khác.

Từ đó, đại biểu Hải kiến nghị ban soạn thảo cân nhắc, bổ sung căn cứ, cơ sở thuyết phục cho chính sách này. Nếu áp dụng, chính sách chỉ nên khuyến khích, đãi ngộ và thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thay vì áp dụng với tất cả cá nhân làm việc trong lĩnh vực chứng khoán.

Đại biểu Bùi Xuân Hải.

Đại biểu Bùi Xuân Hải cũng cho rằng khoản 3 Điều 6 sửa đổi mới quy định chính sách chung, chưa có nội dung cụ thể về chế độ khuyến khích, đãi ngộ, thu hút nhân lực cũng như chưa giao cơ quan nhà nước nào quy định chi tiết để triển khai trong thực tế.

“Nếu không có quy định cụ thể, quy định này sẽ chỉ mang tính tuyên ngôn và không có tính khả thi trên thực tế”, đại biểu Hải lo ngại.

Về chính sách phát triển thị trường chứng khoán, đại biểu Hải cho rằng mục tiêu quan trọng và cơ bản nhất của pháp luật chứng khoán trên thế giới là thu hút nguồn vốn trung và dài hạn để phát triển nền kinh tế. Muốn vậy, pháp luật phải bảo vệ được nhà đầu tư và xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hoạt động hiệu quả.

Vì vậy, đại biểu Hải đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 6 về chính sách của nhà nước: “Nhà nước có chính sách và biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán”.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn Tp.HCM) cho rằng cần quan tâm đến nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán, nhất là nhân lực quản lý nhà nước và nhân lực phục vụ vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra các lệnh giao dịch.

Theo đại biểu Ngân, thị trường chứng khoán thường xuất hiện các tình huống câu kết, lũng đoạn hoặc thao túng thị trường. Do đó, đội ngũ nhân lực này phải có chất lượng cao mới có thể phát hiện các giao dịch thao túng, lũng đoạn thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về cơ chế đãi ngộ nhân lực

Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cảm ơn các đại biểu đã quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn.

Bộ trưởng cho biết trước đây từng có cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán nhằm cạnh tranh với các công ty chứng khoán và cđại biểu ty quản lý quỹ, trong bối cảnh nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm, còn các tổ chức trung gian sẵn sàng trả lương cao để thu hút nhân sự.

Dẫn chứng giai đoạn 2000-2012, khi thị trường chứng khoán sôi động, Bộ trưởng cho biết hơn 180 trong tổng số hơn 300 cán bộ của Ủy ban Chứng khoán đã chuyển sang làm việc tại các cđại biểu ty chứng khoán. Theo Bộ trưởng, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì chính sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân cán bộ.

Liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị rà soát kỹ lưỡng, làm rõ cơ sở, căn cứ thuyết phục của chính sách và cơ chế đãi ngộ, xác định rõ đối tượng, nguồn lực và thẩm quyền. Đồng thời, cần rà soát, hoàn thiện các quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng chứng khoán và cđại biểu nghệ thông tin nhằm bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, thông suốt, cđại biểu khai và minh bạch.