Đề nghị làm rõ căn cứ áp dụng chỉ định thầu, tránh các ngoại lệ làm suy giảm nguyên tắc cạnh tranh

Ngày 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự kiến trình xin ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Góp ý Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), bà Trần Thị Thụy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh cho rằng, thực tế có trường hợp người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt, nhưng sau khi hết thời hạn theo quy định lại được xác định là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời gây khó khăn khi xác định tình trạng pháp lý của người vi phạm trong những vụ việc tiếp theo.

Bà Trần Thị Thụy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đóng góp ý kiến (ảnh TTXVN).

Đáng chú ý, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị xem xét mức phạt tiền tối thiểu 50.000 đồng đối với cá nhân đã được quy định từ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội và mặt bằng giá cả đã có nhiều thay đổi. Theo bà, mức phạt quá thấp có thể không còn bảo đảm tính răn đe; nếu điều chỉnh mức phạt đối với cá nhân thì cần xem xét tương ứng đối với tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh Lý Hồng Huấn phát biểu (ảnh TTXVN).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh Lý Hồng Huấn đề nghị làm rõ trách nhiệm trong quản lý hồ sơ xử phạt hành chính điện tử; thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện để xác định giá trị; trình tự tiếp nhận, chuyển giao và xem xét giải trình của người vi phạm; đồng thời phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa các quy định về chuyển hồ sơ từ xử lý hành chính sang tố tụng hình sự và ngược lại.

Đối với Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), các đại biểu tập trung vào việc ngăn ngừa tình trạng trả giá cao để tạo mặt bằng giá ảo, bỏ cọc, kéo dài quá trình xử lý tài sản; đồng thời bảo đảm quyền tự nguyện của người tham gia đấu giá.

Luật sư Đinh Thái Hoàng, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, đóng góp ý kiến (ảnh TTXVN).

Luật sư Đinh Thái Hoàng, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, cho rằng quy định người tham gia phiên đấu giá đương nhiên được coi là đã trả giá bằng giá khởi điểm cần được cân nhắc kỹ. Việc một người đăng ký và có mặt tại phiên đấu giá chưa thể đồng nhất với ý chí chắc chắn mua tài sản bằng giá khởi điểm trong mọi trường hợp. Vì vậy, cần thiết kế quy định theo hướng người tham gia phải xác nhận rõ việc chấp nhận giá khởi điểm; nếu có từ hai người trở lên xác nhận thì mới tổ chức bốc thăm công khai để xác định người trúng đấu giá.

Đối với chế tài cấm tham gia đấu giá, Luật sư Đinh Thái Hoàng đề nghị phân biệt rõ trường hợp cố ý bỏ cọc để trục lợi với trường hợp không thể thực hiện nghĩa vụ do bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc nguyên nhân từ cơ quan có trách nhiệm. Việc áp dụng thời hạn cấm từ 6 tháng đến 5 năm cần có tiêu chí cụ thể, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra...

Về Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật sư Đinh Thái Hoàng đề nghị thu hẹp và làm rõ căn cứ áp dụng chỉ định thầu, tránh để các ngoại lệ làm suy giảm nguyên tắc cạnh tranh. Theo Luật sư, các tiêu chí như “tiến độ, chất lượng, hiệu quả” là mục tiêu chung của hầu hết gói thầu, chưa đủ để trở thành căn cứ pháp lý đặc thù cho việc chỉ định thầu.

Luật sư cũng đề nghị không giao quá rộng cho Chính phủ thẩm quyền tạo thêm hình thức lựa chọn nhà thầu mới bằng văn bản dưới luật; đồng thời cần có “vùng an toàn pháp lý” cho chủ đầu tư khi pháp luật cho phép nhiều hình thức lựa chọn, nhưng phải đi kèm nghĩa vụ giải trình và lưu hồ sơ về căn cứ lựa chọn. Đối với sửa đổi hợp đồng, cần bảo đảm không làm thay đổi bản chất gói thầu và các điều kiện cạnh tranh cơ bản đã hình thành kết quả lựa chọn nhà thầu.