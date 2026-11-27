Sáng 27/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu.

“Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được sau gần 1 năm triển khai, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Vấn đề đặt ra hiện nay, theo bà Nguyễn Thị Thanh, là làm thế nào để khung khổ pháp lý được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

“Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hội thảo đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình, vừa bảo đảm quản lý thống nhất, vừa phát huy tính chủ động của địa phương và quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

“Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Một nội dung trọng tâm khác, theo bà Nguyễn Thị Thanh, là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Các đại biểu cần làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung. Coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ khi chuẩn bị đầu tư.

Về cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Với giáo dục ngoài công lập, Phó Chủ tịch Quốc hội định hướng các đại biểu đề xuất cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người học.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các đại biểu tập trung vấn đề gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt.

“Đào tạo nhân lực không chỉ phải đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đất nước”, bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Các đại biểu cần làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành. Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp.

“Cần bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời. Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản”, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.