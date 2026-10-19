Đề nghị kỳ thi quốc gia về luật sư phải có tính kế thừa

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 19/10, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: QH

Rút gọn quy trình trở thành luật sư

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về nâng cao tiêu chuẩn luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tổ chức kỷ luật quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch…

Dự thảo Luật bổ sung tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính đối với luật sư. Các luật sư bắt buộc bồi dưỡng hàng năm về chính trị, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời, cho phép giảng viên trong lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật hoặc cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.

Rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước, gộp đăng ký tập sự và gia nhập Đoàn thành đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư để tập sự; gộp kiểm tra kết quả tập sự và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia về luật sư.

Hội đồng tuyển chọn luật sư liên ngành, độc lập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập. Thành viên tham gia có Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực; đại diện Tòa án nhân dân tối cao, cơ sở đào tạo, chuyên gia và luật sư tham gia là ủy viên.

Hội đồng thực hiện việc đánh giá người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Dự thảo Luật cho phép luật sư tập sự thực hiện một số hoạt động theo sự phân công, giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý. Đồng thời bổ sung hành vi bị nghiêm cấm, tăng trách nhiệm xã hội và minh bạch quyền, nghĩa vụ của luật sư với khách hàng.

Dự thảo Luật bổ sung quy định cho phép luật sư ký hợp đồng với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm, làm hồ sơ cấp giấy phép, trợ giúp pháp lý, quản tài viên.

Công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành về chuyên môn; không can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của luật sư, không tiếp cận bí mật khách hàng; không xung đột lợi ích.

Các đại biểu Quốc hội nghe báo cáo Dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: QH

Kỳ thi quốc gia về luật sư cần có tính kế thừa

Thẩm tra về dự án Luật, Ủy ban Pháp luật Tư pháp (UBPLTP) nhận thấy quy định luật sư tập sự được “thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật về tố tụng” là không khả thi trên thực tế.

Hiện nay, các luật về tố tụng chỉ quy định chức danh là “luật sư” tham gia các hoạt động tố tụng, mà chưa quy định luật sư tập sự tham gia một số hoạt động tố tụng.

Đa số ý kiến thành viên UBPLTP tán thành quy định Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập với thành phần như quy định tại Điều 10 của dự thảo Luật.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số đối tượng khác tham gia vào Hội đồng tuyển chọn luật sư như đại diện VKSND Tối cao, đại diện Hội luật gia Việt Nam...

Một số ý kiến khác đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng kỳ thi và tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư cần có tính kế thừa công việc đang thực hiện, kế thừa vị trí, vai trò mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang tham gia vào công tác này và bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng tại Kết luận số 69 của Ban Bí thư.

UBTPPL cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực của Hội đồng tuyển chọn luật sư; tiếp tục nghiên cứu, quy định một số nguyên tắc nhằm bảo đảm tính khả thi, khách quan, minh bạch của kỳ thi quốc gia về luật sư...