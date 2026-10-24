Đề nghị kỷ luật Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt

Ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16, trong đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Hai người bị đề nghị kỷ luật gồm ông Trần Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và ông Lê Văn Tây, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường này.

Ông Trần Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt. (Ảnh: Xuantruong.lamdong.gov.vn)

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, hai cán bộ này có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, ông Sơn và ông Tây còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm mất uy tín của cá nhân hai ông, tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

Thông báo chưa nêu cụ thể hành vi vi phạm của từng cán bộ.

Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng được đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ theo quy định.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết số 1671 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính liền kề: Phường 11, xã Xuân Thọ, xã Xuân Trường và xã Trạm Hành. Phường có diện tích 168,83 km², quy mô dân số hơn 36.000 người, trong đó hơn 2.300 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Sự kết hợp giữa yếu tố đô thị - du lịch - nông nghiệp tạo nên một vùng đất độc đáo, năng động và giàu tiềm năng phát triển.