Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ phường Xuân Trường - Đà Lạt

Ngày 23/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 179-TB/UBKTTU thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kỳ họp do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và đồng chí Lê Văn Tây, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, đồng chí Trần Hùng Sơn và đồng chí Lê Văn Tây đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi 2 đồng chí sinh hoạt, công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Hùng Sơn và đồng chí Lê Văn Tây theo quy định.