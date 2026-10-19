Đề nghị kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

Sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo trên mạng xã hội

Tối 18-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, sau khi phát hiện sản phẩm được quảng cáo trên Shopee với thông tin giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với dữ liệu của cơ quan quản lý.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee, kèm thông tin giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP, ngày 16-6-2023.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP cho sản phẩm này của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Bình Dương, TPHCM (địa chỉ trước đây thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule được quảng cáo trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm; đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý gửi về Cục trước ngày 26-10.

Liên quan sản phẩm này, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đề nghị gỡ bỏ đường dẫn TikTok quảng cáo, kinh doanh Sausando Slimming capsule và xử lý theo quy định pháp luật. Theo văn bản, sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng nhưng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm có văn bản đề nghị Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm nói trên, đồng thời đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp xử lý.

Theo thông tin quảng cáo trên Shopee, sản phẩm được giới thiệu chứa L-Carnitine 400 mg, có công dụng bổ sung năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng. Sản phẩm được quảng cáo là sản xuất tại Nhật Bản, quy cách hộp 10 viên.