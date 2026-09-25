Đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong giao dịch các căn hộ tại dự án A&T Saigon Riverside

UBND phường Bình Hòa cho biết đã nhận được đơn phản ánh, kiến nghị xử lý ngày 7/9/2026 của 4 công dân. Nhóm người dân này bày tỏ nghi ngờ về dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức thực hiện thỏa thuận, giao dịch liên quan đến các căn hộ thuộc dự án căn hộ cao cấp A&T Bên Sông Sài Gòn (A&T Saigon Riverside) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư.

Các trao đổi, thỏa thuận, giao dịch liên quan đến căn hộ dự án A&T Saigon Riverside cần được kiểm tra, kịp thời xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân.

Theo hồ sơ, các bên đã lập một số văn bản thỏa thuận, giao dịch, như: Thỏa thuận tư vấn đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm, phiếu xác nhận chuyển khoản... trước thời điểm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 26384/SXD-PTĐT ngày 23/7/2026 về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với 740 căn hộ tại dự án.

Qua xem xét nội dung đơn và báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bình Hòa nhận thấy, giữa chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan với người dân đã phát sinh tranh chấp từ các thỏa thuận, giao dịch liên quan đến các căn hộ thuộc dự án A&T Saigon Riverside.

Do đây là dự án có quy mô lớn (740 căn hộ) và các hoạt động huy động, giao dịch căn hộ hình thành trong tương lai có thể đã diễn ra tương tự với nhiều cá nhân khác, UBND phường Bình Hòa đã kiến nghị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cơ quan có thẩm quyền và chuyên môn sâu về quản lý kinh doanh bất động sản, chủ trì kiểm tra, làm rõ và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Trong quá trình thi công dự án A&T Saigon Riverside, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã làm lún, nứt hàng loạt nhà dân.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, trong quá trình thi công dự án A&T Saigon Riverside, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã làm lún, nứt hàng loạt nhà dân tại tuyến đường Vĩnh Phú 20 và Vĩnh Phú 22. Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu khắc phục, báo cáo biện pháp bảo đảm an toàn công trình và khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm nếu phát hiện thêm vi phạm./.