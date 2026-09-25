Đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán trước một số dự án trọng điểm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Gắn hoạt động kiểm toán với quản lý nguồn lực công

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2026, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực I với Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La ngày càng chủ động, chặt chẽ, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Công tác phối hợp được triển khai từ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Hằng năm, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với hai địa phương khảo sát, thu thập thông tin, xác định nội dung, đầu mối kiểm toán; đồng thời, trao đổi với các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế trùng lặp, chồng chéo.

Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kịp thời thông báo kế hoạch, trao đổi về tiến độ, khó khăn, vướng mắc. Hà Nội và Sơn La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và tham gia ý kiến đối với dự thảo, kết quả kiểm toán, góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan và khả thi của các kết luận, kiến nghị.

Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán cũng có chuyển biến. HĐND, UBND hai địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Kết quả kiểm toán được sử dụng làm nguồn thông tin phục vụ lập, điều hành, quyết toán ngân sách; thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và thực hiện chức năng giám sát của HĐND. Đây cũng là một trong những kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong giai đoạn mới, Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề xuất tiếp tục nâng cao chất lượng trao đổi, chia sẻ thông tin về kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát để hạn chế trùng lặp, chồng chéo; định kỳ đánh giá việc thực hiện Quy chế, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường chia sẻ, khai thác dữ liệu số phục vụ kiểm toán.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; phối hợp nhận diện những bất cập giữa quy định pháp luật và thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Một trong những điểm mới được đề xuất là bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào cơ chế phối hợp. Qua đó, hoạt động kiểm toán được gắn chặt hơn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nâng cao hiệu lực thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cho biết, kết quả kiểm toán là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND và công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị kiểm toán góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, phòng ngừa sai phạm, thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thời gian tới, Sơn La sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với trách nhiệm người đứng đầu. UBND tỉnh xây dựng hệ thống theo dõi chi tiết từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện, nhất là đối với những nội dung chậm thực hiện và lĩnh vực có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng mong muốn Hà Nội tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kết nối, tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp của Sơn La.

Hỗ trợ kiểm toán trước một số dự án trọng điểm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá, thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ Hà Nội và Sơn La trong quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và công tác quản lý, điều hành.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản công. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò quan trọng trong quản trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Đối với Hà Nội, giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu phát triển nhanh, với mục tiêu tăng trưởng 11%/năm; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, ngập úng.

“Thành phố cần nguồn lực rất lớn; riêng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 cao gấp 2,38 lần giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh nguồn lực tài chính, các nguồn lực về đất đai, tài sản công cũng được huy động cho phát triển”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Từ yêu cầu thực tiễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp với thành phố trên một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, Bí thư Thành ủy đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, trong đó có 7 tuyến đường sắt thành phố đang triển khai và các dự án lớn thực hiện theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường. Qua đó, góp phần bảo đảm các nguồn lực tài chính, đất đai của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đồng thời phòng ngừa nguy cơ thất thoát nguồn lực nhà nước.

Bên cạnh đó, Luật Thủ đô năm 2026 phân cấp thẩm quyền mạnh cho thành phố; trong đó, có công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bí thư Thành ủy đề nghị Kiểm toán Nhà nước, từ thực tiễn hoạt động kiểm toán, hỗ trợ và tham gia góp ý trong quá trình Hà Nội xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa nguy cơ, kẽ hở, lỗ hổng có thể dẫn đến trục lợi chính sách.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp công tác.

Trước yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong quản lý tài chính công, nguồn lực công, Hà Nội cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ đào tạo thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn cho cán bộ thành phố và cán bộ cấp xã.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị nghiên cứu đưa những nội dung trên vào Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội và Kiểm toán Nhà nước; đồng thời, kế thừa những kết quả, ưu điểm của Quy chế phối hợp giai đoạn trước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng Quy chế mới cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán Nhà nước với Hà Nội và Sơn La sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý và sử dụng nguồn lực công; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Hà Nội cũng sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Sơn La trong quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La ký Quy chế phối hợp công tác. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” tặng các cá nhân có đóng góp đối với hoạt động của ngành.