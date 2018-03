Đề nghị khởi tố phụ huynh đánh giáo viên ở Nghệ An

Ngày 26/3, Công đoàn giáo dục Việt Nam gửi công văn đề nghị Công an TP Vinh (Nghệ An) điều tra, xác minh, nếu có đủ dấu hiệu phạm tội thì đề nghị khởi tố vụ án việc phụ huynh xông vào Trường mầm non Việt – Lào đánh cô giáo mầm non suýt sẩy thai.