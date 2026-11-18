Năm 2026, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hiện hiệu quả PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ quân số khỏe ở mức cao, đời sống bộ đội ổn định và từng bước được cải thiện. Công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; việc bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật đạt kết quả tích cực... Qua PTTĐ và Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo tổng hợp, thẩm định của Tổ thư ký, Cơ quan Thường trực đã rà soát, xem xét và thống nhất danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của PTTĐ ngành Hậu cần Quân đội và Cuộc vận động 50 đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật trong toàn quân. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo danh sách đã được Cơ quan Thường trực thống nhất, báo cáo Ban chỉ đạo PTTĐ ngành Hậu cần Quân đội và Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định khen thưởng. Qua đó, kịp thời biểu dương, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy PTTĐ và Cuộc vận động tiếp tục phát triển sâu rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.