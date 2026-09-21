Đề nghị kéo dài thời gian luân phiên bác sĩ về cơ sở

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu ý kiến tại tổ thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nguồn lực

Tại Tổ thảo luận số 1, đại biểu Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức, cho biết từ khi tái thiết lập mô hình trung tâm y tế cấp xã, phường như một cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, lực lượng bác sĩ tại cơ sở vẫn còn thiếu. Thực tế tại địa bàn có 45 nhân viên y tế cấp xã, phường nhưng chỉ có 9 bác sĩ; một số trạm y tế còn thiếu cả bác sĩ và điều kiện để tổ chức phòng khám.

Đại biểu đề nghị kéo dài thời gian luân phiên bác sĩ từ tuyến trên về cơ sở để vừa tăng cường nhân lực, vừa đào tạo, hướng dẫn đội ngũ tại trạm y tế.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh đồng thuận với chính sách luân phiên nhân lực y tế và cho rằng cần có phương án phù hợp từng khu vực, nhất là những địa bàn có điều kiện ở mức trung bình; đồng thời ưu tiên đầu tư, tăng cường trang thiết bị để bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Giải trình ý kiến đại biểu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Anh Dũng cho biết mục tiêu của chính sách là nâng cao năng lực y tế cơ sở, không đánh giá bằng số ngày công của bác sĩ được luân phiên. Sở Y tế đã cùng các cơ sở y tế chuẩn bị kế hoạch kết nối bệnh viện với trạm y tế. Mỗi bác sĩ được luân phiên về cơ sở sẽ có sự hỗ trợ của bệnh viện.

Kết quả được đánh giá qua kỹ thuật được chuyển giao, hoạt động đào tạo và năng lực trạm y tế có được sau đợt luân phiên. Bác sĩ ngoài khám bệnh còn tham gia đào tạo, xây dựng quy trình, củng cố năng lực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngành y tế cũng đang xây dựng quy trình chuyển người bệnh hai chiều giữa trạm y tế và bệnh viện, gắn với theo dõi người mắc bệnh mạn tính không lây tại cơ sở.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh việc đưa y tế về vùng sâu, vùng xa, trong đó có khám chuyên khoa chất lượng cao phục vụ người dân tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo; đồng thời đề nghị các ngành, lĩnh vực khác tăng cường nguồn lực cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Đại biểu Tổ thảo luận số 3 nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nghiên cứu mở rộng hỗ trợ bệnh nhân chạy thận

Tại Tổ thảo luận số 3, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho rằng chính sách hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng kỹ thuật thận nhân tạo thường quy và lọc màng bụng chu kỳ là chính sách rất nhân văn, phù hợp với thực tế.

Theo ông Nam, bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là bệnh nặng, người bệnh phải điều trị kéo dài. Trung bình mỗi tuần, bệnh nhân chạy thận 3 lần, mỗi lần mất vài giờ, ảnh hưởng lớn đến khả năng lao động, sinh hoạt và kéo theo chi phí điều trị rất cao. Chưa kể, phần lớn bệnh nhân chạy thận đều có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện TPHCM có gần 10.000 bệnh nhân chạy thận, đây là con số rất lớn. Nếu thực hiện hỗ trợ cho toàn bộ đối tượng thì nguồn kinh phí ngân sách cần bố trí cũng rất lớn. Do đó, trong giai đoạn này, thành phố lựa chọn những nhóm đối tượng thực sự cần ưu tiên, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong những năm tới, nếu điều kiện ngân sách cho phép, thành phố có thể nghiên cứu mở rộng dần đối tượng hỗ trợ, qua đó giúp người bệnh thận mãn tính, chạy thận giảm bớt gánh nặng chi phí và có điều kiện ổn định cuộc sống.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về ý kiến này, đại biểu Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, chủ trì Tổ thảo luận số 3, cho biết thời gian đầu, thành phố dự kiến hỗ trợ toàn bộ các đối tượng bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị, thành phố đang bước xây dựng các cơ chế để tạo thêm nguồn thu, qua đó có thêm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Về lâu dài, khi nguồn lực được bảo đảm, các chính sách hỗ trợ sẽ được nghiên cứu mở rộng, hướng đến bao phủ nhiều hơn các đối tượng cần hỗ trợ.