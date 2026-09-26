Đề nghị hưởng án treo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không được chấp nhận

Bước vào tranh luận, đại diện Viện công tố (VCT) và kiểm sát xét xử phúc thẩm thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm về kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan.

Về vai trò của các bị cáo trong vụ án, VCT xác định, với cương vị là người đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của ngành y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

Đại diện cơ quan công tố tại phiên tòa phúc thẩm.

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có chức năng chỉ đạo, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án; đồng thời kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều sai phạm liên quan việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập dự án, phương án thiết kế, thi công và các nội dung liên quan quá trình triển khai hai dự án. Những sai phạm khiến hai dự án chậm tiến độ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây lãng phí hơn 700 tỷ đồng.

VCT đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Các bị cáo lần đầu phạm tội, quá trình công tác được tặng thưởng nhiều huân, huy chương.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cung cấp thêm một số đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ một số cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, cựu Bộ trưởng đã nộp khắc phục xong toàn bộ số tiền 108 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chấp hành.

Từ những phân tích, nhận định trên, đại diện VCT đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Kim Tiến từ 6 tháng đến 12 tháng tù. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cơ quan công tố đánh giá không đủ điều kiện để chấp nhận đề nghị này...

Ngoài cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Vụ phó Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) cũng đã nộp đủ 29 tỷ đồng khắc phục hậu quả theo phán quyết sơ thẩm.

Theo VCT, các bị cáo khác trong vụ án chủ yếu cung cấp thêm tài liệu về thành tích cá nhân, đơn xin giảm nhẹ của cơ quan, tổ chức; không nộp thêm tiền hoặc số tiền không đáng kể so với nghĩa vụ phải khắc phục.

Tại phiên phúc thẩm, tổng số tiền các bị cáo nộp thêm là 146 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định, còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại, chưa được khắc phục.

Cơ quan công tố cho rằng thiệt hại do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra nên đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ khắc phục là không có căn cứ. Tuy nhiên, xét các tình tiết mới và bối cảnh thực hiện hai dự án trọng điểm trong thời gian gấp nên VCT cũng đề nghị giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.

Tại phiên tòa diễn ra vào hồi tháng 5, bị cáo Kim Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và phải nộp khắc phục hậu quả vụ án 108 tỷ đồng.

Dù kháng cao xin hưởng án treo nhưng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 Dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận 51 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỷ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.