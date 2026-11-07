Đề nghị Hội đồng xét xử nghiêm trị chủ mưu

Các luật sư tham gia phiên tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Ngày 7/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ 12, phiên tòa tiếp tục được diễn ra ở phần tranh luận.

Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng như các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại đã trình bày quan điểm, đưa ra những luận cứ nhằm bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ của mình.

Mong bản án khách quan, vừa nghiêm minh và vừa nhân đạo

Trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 18 bị hại với tổng số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng, trong đó có bị hại bị mất hơn 12 tỷ đồng, luật sư đại diện cơ bản đồng tình với quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, đồng thời bổ sung yêu cầu: buộc bị cáo Phó Đức Nam và các đồng phạm hoàn trả đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt và bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Theo luật sư, điều các bị hại mong đợi trước hết không phải là những lời hứa khắc phục hậu quả, mà là một phán quyết xác định rõ ai có trách nhiệm hoàn trả, hoàn trả cho ai và số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Nhiều bị hại tham gia phiên tòa đã ký và nộp đơn chung yêu cầu Phó Đức Nam và các đồng phạm bồi thường thêm khoản tiền tương ứng mức 20%/năm tính trên số tiền bị chiếm đoạt.

Trước đó trong phần phát biểu của mình, nhiều bị hại đề nghị Hội đồng xét xử phải xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án bởi nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng, có người đã tự tử, nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm.

Theo luật sư đây là yêu cầu chính đáng, xuất phát từ những tổn thất về quyền sử dụng, khai thác tài sản, các lợi ích hợp pháp bị mất hoặc giảm sút, bao gồm cả tổn thất về tinh thần trong thời gian các bị hại không thể sử dụng tài sản do các bị cáo chiếm đoạt.

Luật sư đại diện quyền lợi bị hại tại tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, chấp nhận yêu cầu này. Bên cạnh đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xử lý các tài sản đã thu giữ, kê biên, phong tỏa có nguồn gốc từ hành vi phạm tội theo quy định pháp luật, ưu tiên hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Đồng thời, bản án cần ghi nhận rõ sự tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo cũng như nghĩa vụ thi hành án của từng người.

Về trách nhiệm hình sự, nhiều luật sư đại diện cho các bị hại đều cho rằng cần xử lý nghiêm những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đồng thời phân hóa trách nhiệm và áp dụng chính sách khoan hồng đúng đối tượng.

Nhiều luật sư cho bị hại cũng mong Hội đồng xét xử xem xét vụ án một cách toàn diện để có một bản án khách quan, nghiêm minh và nhân đạo, có giá trị răn đe và phòng ngừa lâu dài.

Một luật sư bào chữa cho 8 bị hại cho rằng, mức án 9-10 năm tù Viện Kiểm sát đề nghị với bị cáo Nguyễn Hòa Bình chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại tòa và việc khắc phục hậu quả. Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 10-12 năm tù.

Đề nghị xem xét vai trò giúp sức của bố mẹ Mr Pips

Trong phiên tòa chiều qua, các luật sư bào chữa cho vợ chồng bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Mr Pips Phó Đức Nam), cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền", đã trình bày quan điểm bào chữa trước Hội đồng xét xử.

Theo các luật sư, hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa của hai bị cáo Thắng, Liễu đều thể hiện, khi được Phó Đức Nam nhờ đứng tên mua, bán các bất động sản, các bị cáo chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là việc bình thường trong quan hệ cha con, mẹ con, đặc biệt khi Nam chưa lập gia đình. Vì vậy, các bị cáo đã không xem xét cẩn trọng nguồn gốc số tiền được sử dụng để mua các bất động sản.

Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vai trò thứ yếu của hai bị cáo Thắng, Liễu, cho rằng các bị cáo chỉ giúp sức một cách thụ động theo đề nghị của Phó Đức Nam, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các thân chủ.

Trong phiên tòa sáng, một bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại nhiều tình tiết trong vụ án để không bỏ lọt tội phạm, xem xét về hành vi cố tình tẩu tán tài sản của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu.

Cũng theo bị hại này, các cơ quan điều tra cần xem xét liệu có sự tồn tại thật sự của nhân vật tên Uran ở Thổ Nhĩ Kỳ - người được Nam và Ngọ khai là phụ trách thâu tóm hoạt động lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hay chỉ là chiêu trò để né tránh pháp luật.

Kết thúc phần trình bày của các luật sư, những bị cáo tại Trại giam số 1 Thành phố Hà Nội được tự bào chữa cho mình. Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối hận với hành vi vi phạm của mình và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước để sớm đoàn tụ với gia đình.