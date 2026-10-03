Đề nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm hoạt động cho thuê lại lao động

Thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được nghỉ, hưởng nguyên lương

Trình bày Tờ trình tại Phiên họp toàn thể lần thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, việc xây dựng dự án Luật nhằm xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; thống nhất, đồng bộ các nội dung đã được phân quyền, phân định thẩm quyền; những nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/3/2027 theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật gồm: Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Theo đó, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự án Luật không thay đổi, được kế thừa từ 5 Luật, quy định tại Điều 1, 2 Bộ luật Lao động, Điều 1 Luật Lưu trữ, Điều 1, 2 Luật Bình đẳng giới, Điều 1 Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Điều 1 Luật Việc làm.

Dự án Luật được bố cục gồm 7 Điều, trong đó Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động; Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ; Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới; Điều 4: Sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Điều 5: Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm; Điều 6: Hiệu lực thi hành. Dự án Luật dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027 trừ nội dung về Ngày Văn hóa Việt Nam; Điều 7: Quy định chuyển tiếp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình bày Tờ trình dự án Luật

Đáng chú ý, dự thảo Luật thể chế hóa nội dung của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Dự thảo Luật cũng điều chỉnh thống nhất, đồng bộ nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại Luật Đầu tư, Nghị quyết số 66.2018/2026/NQ-CP (theo Nghị quyết số 206/2025/QH15). Theo đó, không quy định ngành nghề cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động (Điều 52, 53, 54).

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Đối với một số nội dung cụ thể, về cho thuê lại lao động, Ủy ban cơ bản tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cho thuê lại lao động và chuyển từ cơ chế cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động sang thông báo nhằm góp phần cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra

Tuy nhiên, việc bỏ các điều kiện về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại

lao động theo quy định hiện hành có thể làm giảm hiệu quả công cụ sàng lọc, kiểm soát doanh nghiệp ngay từ khi gia nhập thị trường, đồng thời tăng rủi ro đối với lao động cho thuê lại. Do đó, Ủy ban đề nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, không tạo “khoảng trống pháp lý” và kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung trong dự thảo Luật trách nhiệm xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động cho thuê lại, phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, quản lý theo rủi ro, phòng ngừa lạm dụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các đại biểu dự Phiên họp

Rà soát các quy định chuyển tiếp, làm rõ giá trị, thời hạn của giấy phép đã cấp; việc chuyển đổi dữ liệu, xử lý tiền ký quỹ và quyền, nghĩa vụ của các bên đối với các hợp đồng đang thực hiện, bảo đảm việc chuyển sang cơ chế hậu kiểm không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sĩ hàng năm là ngày nghỉ.

Về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị làm rõ căn cứ thực tiễn của việc chuyển thẩm quyền từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ; cân nhắc tính liên ngành, nguồn lực và thực tiễn các giai đoạn trước; rà soát bảo đảm đồng bộ với pháp luật liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Về điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đề nghị làm rõ nội hàm, tiêu chí “sức khỏe làm việc”, bảo đảm thống nhất với quy định về khám sức khỏe và hồ sơ cấp giấy phép lao động...

Có ý kiến đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý chung đồng bộ, thống nhất về pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, thể chế hóa quan điểm của Đảng về lao động nền tảng; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhóm đối tượng này; nghiên cứu thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư về mở rộng cơ hội việc làm, sinh kế cho người khuyết tật.

Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình và dự thảo báo cáo thẩm tra. Về một số nội dung cụ thể, các đại biểu đề nghị rà soát kỹ, đánh giá tác động khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cho thuê lại lao động; lo ngại quy định cho thuê lại lao động dễ bị lạm dụng trong việc chi trả bảo hiểm, tiền lương cho người lao động.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn chặn tình trạng lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" đối với trẻ em trên môi trường số, nhất là trẻ em gái dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Luật.