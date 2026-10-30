Đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở

Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đề xuất sáng kiến, tăng cường trách nhiệm giải quyết kiến nghị và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Tạo thuận lợi để người dân đề xuất sáng kiến

Góp ý về điều kiện đưa sáng kiến của công dân ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định tại điểm c khoản 2 Điều 13, đại biểu Hoàng Quốc Khánh cơ bản thống nhất với việc tiếp tục duy trì quy định về tỷ lệ 10% số hộ gia đình đồng thuận. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị đánh giá thêm tính phù hợp của tỷ lệ này đối với các địa bàn có quy mô dân cư khác nhau.

Theo đại biểu, đối với một thôn, bản có 100 hộ gia đình, việc lấy ý kiến đồng thuận của 10 hộ tương đối thuận lợi, nhưng tại tổ dân phố có 2.000 hộ, số hộ cần đồng thuận lên tới 200 hộ. Trong khi đó, đây mới chỉ là điều kiện để sáng kiến được đưa ra bàn bạc, chưa phải quyết định cuối cùng của cộng đồng dân cư. Từ thực tế trên, đại biểu kiến nghị nghiên cứu quy định ngưỡng đồng thuận phù hợp với quy mô dân cư, có thể kết hợp tỷ lệ phần trăm với mức trần số hộ đồng thuận, vừa bảo đảm tính đại diện, vừa tạo điều kiện để các sáng kiến thiết thực được xem xét.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đề xuất sáng kiến, tăng cường trách nhiệm giải quyết kiến nghị và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của nhân dân. Ảnh: Như Ý

Đại biểu cũng đề nghị quy định rõ thời hạn xem xét, xử lý sáng kiến, trách nhiệm phối hợp và thông báo kết quả cho người đề xuất. Đối với quy định ý kiến đồng thuận có giá trị trong 3 tháng, cần bảo đảm những sáng kiến đã được gửi hợp lệ trong thời hạn này không phải lấy lại ý kiến do việc xử lý kéo dài, trừ trường hợp nội dung sáng kiến có thay đổi cơ bản.

Làm rõ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Đối với Điều 24 về trách nhiệm bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị phân biệt rõ trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo với trách nhiệm xem xét, giải trình và trả lời kiến nghị, phản ánh. Đại biểu cho rằng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, không thể chỉ thông qua văn bản giải thích hoặc trả lời mà được coi là đã hoàn thành trách nhiệm giải quyết. Vì vậy, cần chỉnh lý quy định theo hướng xác định rõ từng nhóm trách nhiệm, đồng thời làm rõ việc xử lý những nội dung không thuộc thẩm quyền, giúp chính quyền cấp xã thuận lợi trong tổ chức thực hiện và tạo cơ sở để người dân giám sát.

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát của Nhân dân

Liên quan đến Điều 23 về xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của nhân dân, đại biểu đề nghị phân định rõ chủ thể tiếp nhận thông tin và cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết. Theo đại biểu, người dân có thể gửi kiến nghị, phản ánh qua nhiều kênh như trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể hoặc đại biểu dân cử. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Như Ý

Đại biểu kiến nghị làm rõ quyền khiếu nại, tố cáo; quyền kiến nghị, phản ánh; quyền đề nghị các thiết chế kiểm tra, giám sát ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả, tránh tình trạng người dân gửi kiến nghị đến nhiều nơi nhưng không xác định được cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết.

Các kiến nghị của đại biểu Hoàng Quốc Khánh tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng rõ trách nhiệm, minh bạch trong xử lý và bảo đảm các quyền của nhân dân được thực hiện thuận lợi, thực chất.