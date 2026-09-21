Đề nghị Hà Nội công khai kết quả tiếp thu ý kiến người dân về quy hoạch dự án

Nội dung trên được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đưa ra khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 21/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Bà Lê Thị Nga cho biết cử tri và Nhân dân quan tâm việc UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận.

Từ thực tế trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội bảo đảm tổng hợp đầy đủ và công khai kết quả tiếp thu, giải trình các nội dung ý kiến của người dân về quy hoạch một số dự án trọng điểm của thành phố trong thời gian tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và Nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri, Nhân dân lo lắng tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Cử tri, Nhân dân cũng quan tâm việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để đưa các giá trị di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án.

Một số vấn đề khác được cử tri phản ánh gồm: rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra; các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên xe khách giường nằm, khách sạn.

Bên cạnh đó, tình trạng một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế cũng là vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm, lo lắng.

Từ những vấn đề cử tri và Nhân dân phản ánh, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Các cơ quan cũng được kiến nghị đẩy nhanh kết nối, làm sạch, tái sử dụng dữ liệu và thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ mà cơ quan Nhà nước đã có.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại và người hạn chế kỹ năng số.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên ô tô chở khách đường bộ và tại khách sạn.

Đáng chú ý, cơ quan này kiến nghị xác minh tình trạng người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời xử lý nghiêm sai phạm nếu có.