Đề nghị Hà Nội bố trí vốn làm đoạn Vành đai 3 đi trùng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: PV

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội (Phù Đổng) - Bắc Giang dài khoảng 46km, quy mô 8 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030.

Để triển khai quy hoạch, Bộ Xây dựng đã chấp thuận giao Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings đề xuất mở rộng tuyến đường hiện hữu thành cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến được chia thành hai đoạn: từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp thuộc địa phận Hà Nội và từ nút giao Ninh Hiệp đến Quốc lộ 31, thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang trước đây. Theo quy định của Luật Đường bộ, đoạn cầu Phù Đổng - nút giao Ninh Hiệp thuộc địa bàn Hà Nội sẽ do thành phố quản lý, đầu tư sau khi kết thúc hợp đồng BOT hiện hữu.

Bộ Xây dựng cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Bộ chủ yếu tập trung cho các tuyến đường sắt quốc gia và đường bộ cao tốc thuộc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nên không thể cân đối vốn ngân sách tham gia dự án mở rộng toàn tuyến.

Trong trường hợp không có vốn ngân sách hỗ trợ, phương án sơ bộ của nhà đầu tư dự kiến triển khai đoạn dài khoảng 38,5km, từ nút giao Quốc lộ 31 đến vị trí tiếp giáp nút giao Ninh Hiệp, không bao gồm khoảng 1,45km nằm trong nút giao này.

Nhấn mạnh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là tuyến kết nối quốc tế quan trọng thuộc hành lang kinh tế Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội bố trí nguồn lực đầu tư đoạn đi trùng Vành đai 3, góp phần bảo đảm tính liên tục, đồng bộ và phát huy hiệu quả toàn tuyến.