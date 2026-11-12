Đề nghị gỡ sản phẩm 'Dáng Sen' trên Shopee, Lazada

Sản phẩm Dáng Sen được quảng cáo trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình

Chiều 12-11, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh có văn bản gửi các cơ quan chức năng, sàn thương mại điện tử và đơn vị liên quan. Nội dung đề nghị phối hợp xử lý việc quảng cáo, kinh doanh sản phẩm thực phẩm "Dáng Sen".

Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm "Dáng Sen" thuộc nhóm thực phẩm chức năng. Sản phẩm đang được quảng cáo trên Facebook và rao bán trên Shopee, Lazada với công dụng giảm cân. Tuy nhiên, sản phẩm chưa có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm "Dáng Sen" quảng cáo trên sàn thương mại điện tử khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan chức năng của Bộ VH-TT-DL gỡ bỏ thông tin quảng cáo sản phẩm; đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) thông báo các sàn và gian hàng liên quan ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm.

Đối với Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam, cục đề nghị rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc được công bố theo quy định. Riêng sản phẩm "Dáng Sen" phải ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về cục trước ngày 20-11.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại XNK Thái Hưng (tỉnh Hưng Yên) sản xuất sản phẩm "Dáng Sen", còn Công ty TNHH Nam Y Đường (TP Hà Nội) phân phối.

Cơ quan này cũng đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo sản phẩm tại Công ty TNHH Nam Y Đường; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại XNK Thái Hưng và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Kết quả kiểm tra phải gửi về cục trước ngày 30-11.