Đề nghị gỡ bỏ quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule trên mạng xã hội

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên trên nền tảng xã hội (Tiktok) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule chưa được cấp phép trên mạng xã hội Tiktok

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo tại đường link: https://vt.tiktok.com/ZS9UAj5ourkRL-YZWNa/.

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng mạng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số yêu cầu đơn vị quản lý mạng xã hội Tiktok gỡ bỏ nội dung quảng cáo tại đường link nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Bên cạnh đó, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gửi về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp trước ngày 26.10.

Trước đó, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee, với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16.6.2023.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định, không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16.6.2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ: 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Bình Dương, TP.HCM).