Đề nghị giáo viên, bác sĩ luân chuyển công tác đến địa bàn khó khăn được thuê nhà ở công vụ

Chiều 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tham gia góp ý kiến về quỹ nhà ở và chính sách phát triển 4 loại hình nhà ở, ĐBQH Lương Thị Hoa (đoàn Thanh Hoá) cho biết, đối với quỹ nhà ở, khoản 3 Điều 32 quy định nhiều nguồn vốn, trong đó có ngân sách Nhà nước cấp, tiền bán nhà ở thuộc tài sản công và tiền thực hiện nghĩa vụ nhà ở của chủ đầu tư.

Đại biểu rất tán thành việc tạo nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê, nhưng cũng cần phải làm rõ quan hệ giữa nguồn vốn của quỹ và ngân sách Nhà nước.

Đề nghị bổ sung nguyên tắc quản lý sử dụng vốn, hạch toán tài sản, công khai và giám sát; phân định rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ với ngân sách.

ĐBQH Lương Thị Hoa (Ảnh: Media Quốc hội).

Đồng thời, đề nghị không quy định toàn bộ số thu còn lại từ nhà ở thuộc loại tài sản công đều nộp vào quỹ địa phương, mà phải tuân thủ phân cấp nguồn thu giữa Trung ương và địa phương.

"Tạo thêm nguồn lực cho nhà ở không có nghĩa là tách nguồn lực công khỏi kỷ luật ngân sách và sự giám sát của cơ quan dân cử", đại biểu nói.

Về nhà ở công vụ, đại biểu đề nghị bổ sung khoản 1 Điều 50 nhóm giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bao gồm trường hợp được bố trí, tuyển dụng hoặc điều động không cùng địa phương. Đồng thời, rà soát tương ứng điều kiện thuê tại khoản 5 Điều 53. Đại biểu lưu ý, chính sách cần bao quát đúng người thực hiện nhiệm vụ, tránh bỏ sót chỉ vì khác hình thức bố trí công tác.

ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ (Ảnh: Media Quốc hội).

Tham gia góp ý kiến đối với nhà ở công vụ cho giáo viên vùng khó khăn tại Điều 50, ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị) ghi nhận giải trình của Ban soạn thảo giáo viên là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ nếu đủ điều kiện.

Tuy nhiên, theo đại biểu điểm c khoản 1 Điều 50 chỉ nêu các trường hợp điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc di chuyển chỗ làm do sắp xếp bộ máy; trong khi đó giáo viên được tuyển dụng trực tiếp về các xã khó khăn, biên giới, miền núi chưa được xác định rõ trong luật.

Nên vì vậy, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo ghi rõ nhóm giáo viên thuộc đối tượng này trong luật, kể cả giáo viên được tuyển dụng mới, để khi được thuê nhà ở công vụ thì áp dụng các chính sách miễn tiền thuê tại khoản 5 Điều 53. "Có chỗ ở ổn định thì thầy cô mới yên tâm bám lớp, bám trường", đại biểu Khánh Vũ nói.

Tham gia góp ý kiến về chính sách nhà ở công vụ đối với đội ngũ giáo viên, y bác sĩ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ĐBQH Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho hay, tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu cũng rất quan tâm và phát biểu về vấn đề này. Tuy nhiên, qua đối chiếu báo cáo dự kiến giải trình, tiếp thu, đại biểu chưa thấy đề cập nội dung này.

Theo đại biểu, hiện nay, nhà ở công vụ là công cụ chính sách đặc biệt quan trọng để thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo, cán bộ y tế bám bản, bám trường, chăm lo sức khỏe, con chữ cho đồng bào.

Tại Điều 24 Luật Nhà giáo năm 2025 đã quy định: Nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thuê nhà ở công vụ theo quy định về pháp luật nhà ở; trường hợp không được bố trí chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tại điểm c khoản 1 Điều 50 của dự thảo luật lần này, cơ quan soạn thảo đã bỏ quy định độc lập về đối tượng này, gộp chung vào nhóm cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái.

Theo đại biểu cách thiết kế kỹ thuật lập pháp như vậy đã bỏ sót 3 nhóm đối tượng thực tế: Đó là giáo viên, y bác sĩ mới được tuyển dụng đến nhận công tác lần đầu tại các xã vùng cao biên giới; đội ngũ viên chức y tế, giáo dục được điều động, luân chuyển, tăng cường trong nội bộ địa phương;

Và trên thực tế, đa số đối tượng này không thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái cấp tỉnh, cấp Trung ương, nên đối mặt với nguy cơ không được bố trí nhà ở công vụ hoặc không thuộc diện được Nhà nước miễn tiền thuê nhà ở công vụ.

"Điều này sẽ gây thiệt thòi lớn đối với những người còn trẻ, những thầy, cô giáo đang cống hiến ở những nơi gian khó nhất. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý Điều 50 theo hướng bổ sung một điểm riêng biệt tại khoản 1 Điều 50 như Luật Nhà ở hiện hành", đại biểu nêu ý kiến.