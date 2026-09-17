Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell - Ảnh: CP

Chiều 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các quỹ đầu tư toàn cầu, BlackRock và Vanguard - hai tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới (với quy mô tổng tài sản quản lý lần lượt là hơn 15 nghìn tỷ USD và khoảng 10-12 nghìn tỷ USD).

Các quỹ chỉ số thị trường mới nổi của Vanguard đã cam kết giải ngân và thêm cổ phiếu Việt Nam vào rổ danh mục kể từ ngày 21/9/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và chỉ đạo các cơ quan tiếp tục có những cải cách, thực hiện những biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của TTCK - Ảnh: CP

Nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được thông qua duy trì thông tin thông suốt và đối thoại thường xuyên với các thành viên thị trường nhằm tạo kênh trao đổi định kỳ, minh bạch với FTSE Russell để kịp thời nắm bắt các tiêu chuẩn mới hoặc các điểm cần khắc phục (nếu có) qua các kỳ đánh giá...

Bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á; xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường - Ảnh: CP

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam.

Cùng với đó, đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế;

Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển TTCK nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh cuộc tiếp - Ảnh: CP

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam

Về phần mình, bà Fiona Bassett đánh giá việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư; Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tỉ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Bà cho biết việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…