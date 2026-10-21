Đề nghị điều tra việc bỏ lọt xử lý hơn 5.000 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Các tàu cá tại tỉnh Cà Mau - Ảnh: TTXVN

Ngày 20/10, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo kết luận thanh tra, Cà Mau là tỉnh đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá, như lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS), sử dụng phần mềm liên thông kiểm soát tàu cá và phần mềm số hóa tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Tính đến ngày 31/12/2025, tỉnh có 5.173 tàu khai thác thủy sản.

Trong thời kỳ thanh tra, tổng số vụ việc vi phạm hành chính là 7.860 vụ. Trong đó, 841 vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chiếm 10,70%, với tổng số tiền phạt hơn 37,4 tỷ đồng; 7.019 vụ không được xử lý vi phạm hành chính mà thực hiện "khép hồ sơ", chiếm 89,30%.

Trong số 841 vụ đã bị xử phạt, có 26 vụ tồn tại, sai phạm. Cụ thể, 6 hồ sơ xử lý chưa đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính, 5 hồ sơ chưa thu tiền chậm nộp phạt và 15 hồ sơ có vi phạm, khuyết điểm về áp dụng hình thức xử phạt, xác định đối tượng xử phạt, quyền giải trình, trình tự, thủ tục và thể thức văn bản.

Đối với 7.019 vụ việc không xử phạt vi phạm hành chính, được “khép hồ sơ” liên quan đến hành vi không duy trì kết nối hoặc mất kết nối hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) và không báo cáo theo quy định, UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan thuộc tỉnh đã cung cấp cho Đoàn thanh tra 3.860 hồ sơ.

Với 3.159 vụ việc còn lại, các cơ quan chức năng không lập hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính mà chỉ lập danh sách theo dõi, quản lý nội bộ, tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu kiểm tra thiết bị. Vì vậy, không có hồ sơ cung cấp cho Đoàn thanh tra.

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra xác định 222 vụ việc được “khép hồ sơ” đúng quy định. Đối với 6.797 vụ việc còn lại, các cơ quan chức năng không lập hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính hoặc “khép hồ sơ” không đúng quy định do thiếu tài liệu xác minh, thông tin, chứng cứ chứng minh không có hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, trong số 6.797 vụ việc này, có 5.107 vụ đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và 1.690 vụ còn thời hiệu xử phạt, tính đến ngày 31/12/2025.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, công tác chống khai thác IUU tại Cà Mau còn tồn tại, hạn chế, vi phạm. Trong đó, việc theo dõi, xử lý vi phạm hành chính và “khép hồ sơ” không đúng quy định, để 5.107 vụ việc hết thời hiệu xử phạt, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt vi phạm, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, có 26 vụ việc xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau căn cứ các hành vi vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra, xem xét, làm rõ tính chất, mức độ và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5.107 vụ việc tàu cá mất kết nối VMS và không báo cáo theo quy định dưới 10 ngày, không được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định và đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Theo kết luận thanh tra, việc này dẫn đến nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước, với số tiền ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng.