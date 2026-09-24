Đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ngày 21/9/2026 cho biết, tính đến ngày 15/9/2026, tổng số thửa đất được tổng hợp, cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 34 tỉnh, thành phố là 105.073.392 thửa, tăng 2.112.956 thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8/2026 và tăng 4.397.769 thửa so với kỳ báo cáo ngày 30/7/2026.

Số liệu tăng chủ yếu do một số địa phương trước đây chưa cập nhật việc chia, tách thửa tại các dự án nhà ở; đồng thời chưa kịp thống kê, rà soát lại sau khi sắp xếp địa giới hành chính.

Trong tổng số 105.073.392 thửa đất, có 68.299.005 thửa đã đồng bộ có dữ liệu, trong đó, 47.767.174 thửa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1), tăng 4.431.250 thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8/2026 và tăng 9.169.603 thửa so với ngày 30/7/2026; 20.531.831 thửa có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực thông tin để làm giàu, làm sạch (nhóm 2), giảm 4.188.390 thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8/2026 và giảm 14.031.908 thửa so với ngày 30/7/2026; 36.774.387 thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu (nhóm 3), tăng 2.060.400 thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8/2026 và tăng 9.260.074 thửa so với ngày 30/7/2026.

Số lượng thửa đất chưa được làm sạch còn rất lớn, Bộ chuyên ngành kiến nghị Chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành

So với kỳ báo cáo ngày 25/8/2026, tổng số thửa đất đã đồng bộ có dữ liệu tăng 52.556 thửa, lên 68.299.005 thửa.

Các địa phương có tổng số thửa đất đã đồng bộ có dữ liệu cao nhất gồm Lào Cai, Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội và Nghệ An; thấp nhất có Điện Biên, TP Huế và Khánh Hòa.

Đối với số thửa đất bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1), các địa phương có số lượng cao nhất gồm TP.HCM, Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Nội; thấp nhất có Điện Biên, TP Cần Thơ và Cao Bằng.

Đối với số thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu (nhóm 3), các địa phương còn ít thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu nhất gồm Vĩnh Long, An Giang, Thái Nguyên, Quảng Trị và Cà Mau; cao nhất gồm Phú Thọ, Thanh Hóa và Quảng Ngãi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Các khu vực chưa đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thường nằm ở những địa bàn có điều kiện thi công khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Tính đến ngày 15/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được 145 công văn, báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 05/CT-TTg.

Bên cạnh phản ánh thực trạng triển khai, các địa phương cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, điều kiện thực tế tại các địa phương và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027.