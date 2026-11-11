Đề nghị điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc để Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác quốc tế.