Đề nghị điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục
Sáng 11/11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đơn vị bầu cử số 18) do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh làm tổ trưởng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại các xã Thượng Phúc, Hồng Vân, Chương Dương và Thường Tín theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nghi-dieu-chinh-tang-dinh-muc-phan-bo-chi-su-nghiep-giao-duc-246261111182309821.htm