Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai, chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hà Khoa

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai có 18 chi bộ trực thuộc với 312 đảng viên. Trong năm 2026, Đảng ủy tập trung lãnh đạo ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

VKSND hai cấp tỉnh Lào Cai đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 776 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra 1.099 vụ án với 2.141 bị can. Hai cấp Kiểm sát cũng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 138 vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngành Kiểm sát Lào Cai đã số hóa 5.042 hồ sơ vụ việc, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 1.668 vụ, trình chiếu chứng cứ tại 266 phiên tòa và phối hợp tổ chức 56 phiên tòa trực tuyến.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Khoa

Triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW, VKSND tỉnh đã tham gia góp ý 14 dự thảo luật, văn bản dưới luật, đồng thời tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, thu hút hơn 6.600 lượt người tham gia.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang ghi nhận kết quả của Đảng ủy VKSND tỉnh trong xây dựng Đảng, ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ đột phá:

Một là, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Hai là, tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp. Kịp thời phát hiện vi phạm, tăng cường kiểm tra nội bộ, đề cao trách nhiệm giải trình và chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Khoa

Ba là, nâng cao chất lượng kiến nghị phòng ngừa vi phạm. Làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị đến cùng.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát liêm chính, vững nghiệp vụ và có năng lực chuyển đổi số. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, xây dựng nền kiểm sát gần dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật ở cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Hoàng Giang đề nghị cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch, xác định rõ người phụ trách, trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Việc đánh giá tổ chức đảng và đảng viên cần gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Thay mặt Đảng ủy VKSND tỉnh, đồng chí Đỗ Đình Chữ tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc và cho biết, Đảng ủy sẽ rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ vào chương trình, kế hoạch công tác.