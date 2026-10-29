Đề nghị đặc biệt của Tổng thống Putin dành cho bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp HĐBA LHQ về trẻ em, giáo dục và công nghệ trong xung đột. Ảnh: TTXVN phát

“Tổng thống Putin rất mong Đệ nhất phu nhất tham gia và đã gửi một bức thư chính thức, trong đó nêu rõ rằng bà sẽ được công nhận là bên trung gian duy nhất của phía Nga”, ông Beckman cho biết.

Theo ông Beckman, phía Quân đội Nga đề xuất thực hiện lệnh ngừng bắn sớm hơn hai ngày, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng từ Oleshky sang các khu vực khác của tỉnh Kherson. Động thái này nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán người dân. Ukraine đã chấp thuận đề xuất này.

Ông Beckman đánh giá những điều chỉnh này là dấu hiệu thể hiện thiện chí, đồng thời cho biết hai bên đã phối hợp thực hiện thỏa thuận.

“Hành động cuối cùng sẽ tự nói lên tất cả, nhưng những gì chúng tôi chứng kiến cho đến nay cho thấy cả hai bên đều hợp tác rất tích cực”, ông nói đồng thời khẳng định Nga và Ukraine đều tuân thủ các điều khoản ngừng bắn.

Theo các thông tin được công bố, Oleshky có khoảng 24.000 dân trước khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022. Thành phố này nằm bên bờ Nam sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson và hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Theo ước tính của Nhà Trắng, hiện còn khoảng 1.700 - 2.000 người sinh sống tại đây, trong đó có khoảng 50 trẻ em, phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi.

Bà Melania Trump mô tả tình hình tại Oleshky là “vô cùng nghiêm trọng”, cho biết người dân đang rất cần được chăm sóc y tế, thuốc men, lương thực và nước sạch. Theo Nhà Trắng, nguồn cung điện tại thành phố rất hạn chế, nhiều tuyến đường bị gài mìn và khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công quân sự. Tình hình tại đây làm dấy lên quan ngại về điều kiện sinh sống của người dân, trong bối cảnh việc tiếp cận khu vực và vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Lệnh ngừng bắn do Nhà Trắng công bố ngày 23/10, trong đó bà Melania Trump giữ vai trò trung gian, sau đó đã được cả Nga và Ukraine xác nhận. Tính đến ngày 28/10, lệnh ngừng bắn đã bước sang ngày thứ hai và dự kiến kéo dài đến đầu tháng 11. Trong thời gian này, các bên sẽ đưa hàng cứu trợ vào khu vực, rà phá mìn trên những tuyến đường trọng yếu và chuẩn bị sơ tán người dân.

Về phía Ukraine, ông Beckman cho biết ông Dmytro Lubinets, Thanh tra Nhân quyền của Quốc hội Ukraine, dự kiến đến Oleshky trong vòng 36 giờ tiếp theo để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tại thực địa.

Theo ông Beckman, đại diện Nga và Ukraine đã gặp trực tiếp tại Belarus để ký thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng cho biết đại diện hai nước đã đề nghị giữ kín một số nội dung của thỏa thuận vì tính chất nhạy cảm. Ông từ chối tiết lộ các chi tiết này, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên đều yêu cầu bảo đảm tính bảo mật của thông tin.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng để chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo tại khu vực gần Oleshky, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã ngừng bắn tại mặt trận Kherson và thiết lập cơ chế ngừng bắn, có hiệu lực từ 4h ngày 27/10 theo giờ Nga.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Dnepr đã thực hiện công tác rà phá bom mìn hàng ngày, loại bỏ các thiết bị nổ và bẫy mìn trên các tuyến đường chính dẫn đến Oleshky nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và công tác vận chuyển các nhu yếu phẩm.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva hy vọng các bên sẽ tuân thủ những thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ hoạt động nhân đạo. Ông cũng nhận định cơ chế ngừng bắn tại Oleshky có thể trở thành hình mẫu để thiết lập các thỏa thuận tương tự tại những khu vực khác trong phạm vi chiến dịch quân sự đặc biệt.