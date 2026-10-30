Chủ tọa kỳ họp.

Theo đó, HĐND tỉnh xem xét các nội dung, tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, hạ tầng khu dân cư và một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Đặc biệt, HĐND tỉnh cho ý kiến đối với đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt. Đây là nội dung được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Việc xây dựng đề án không chỉ nhằm xác lập vị thế mới cho Phú Quốc, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động cho địa phương và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế đặc biệt. Qua đó, đề án từng bước tháo gỡ những hạn chế của mô hình quản lý hiện nay, tạo điều kiện để Phú Quốc phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với định hướng và kỳ vọng của Trung ương.

Đây cũng là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế biển, du lịch và đổi mới mô hình quản trị đối với địa bàn có tính chất đặc thù. Phú Quốc có vị trí chiến lược ở vùng biển Tây Nam, lợi thế nổi trội về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và kết nối quốc tế.

Cùng với việc đầu tư các công trình phục vụ APEC 2027, yêu cầu đặt ra là phải có phương thức quản lý phù hợp, đồng bộ hơn về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và cung ứng dịch vụ công. Do đó, việc đề nghị công nhận Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt là cần thiết, nhằm phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Bên cạnh những cơ hội, đề án cũng đánh giá các áp lực về dân số, nhà ở, hạ tầng, ngân sách, tài nguyên, môi trường và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, từ đó đề xuất giải pháp huy động nguồn lực và phát triển bền vững. Định hướng, mục tiêu là phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển có sức cạnh tranh quốc tế, gắn với thương mại, logistics, kinh tế biển và nâng cao chất lượng sống của người dân. Giai đoạn 2026 - 2030, đề án dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 195.000 tỷ đồng, đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm đạt 66.292 tỷ đồng, đón khoảng 15 triệu lượt khách du lịch...

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 30 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư, đất đai, văn hóa, xã hội và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đây là những quyết sách có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục hoàn thiện, thống nhất hệ thống cơ chế, chính sách sau hợp nhất tỉnh, giải quyết những yêu cầu cấp thiết trong quản lý, điều hành; tạo cơ sở pháp lý để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, việc thông qua đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét, quyết định; thể hiện sự chủ động của tỉnh trong việc hướng đến xây dựng mô hình phát triển mới cho Phú Quốc, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị trí, vai trò đặc biệt của đảo ngọc.

UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện đề án và hồ sơ có liên quan; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình thẩm định, giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận. Trong quá trình đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để Phú Quốc phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cũng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết theo đúng quy định. Với các nghị quyết về đầu tư công, ngân sách, đất đai, cần tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Các chính sách an sinh, giáo dục, y tế và những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, phải được tổ chức thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu của HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh, nhất là đối với các chính sách tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.