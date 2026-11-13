Đề nghị Công an xử lý thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế.

Ngày 13/11, Sở GD&ĐT TP Huế đã ban hành văn bản số 6515/SGDĐT-VP gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế về việc đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân.

Theo văn bản do ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế ký ban hành ngày 13/11. Theo đó, từ khoảng ngày 12/11/2026, trong dư luận đã xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông.

Qua quá trình rà soát và kiểm tra, Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định các thông tin đang lan truyền nêu trên là không đúng sự thật.

Cơ quan này cho biết việc phát tán các nội dung sai lệch đã và đang xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân của Giám đốc Sở; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục thành phố, gây tâm lý hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh cũng như dư luận xã hội, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến sự ổn định của Ngành.

Căn cứ quy định của Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Huế quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai 3 nội dung trọng tâm:

Xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân đã tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán các thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Công văn của Sở GD&ĐT TP Huế gửi Công an TP Huế về việc đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở GD&ĐT.

Hướng dẫn Sở GD&ĐT các nội dung cần phối hợp và tài liệu cần cung cấp trong quá trình xác minh, xử lý.

Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế thông qua đầu mối Văn phòng Sở để sớm làm rõ vụ việc.