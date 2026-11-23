Yêu cầu này được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tại Hội nghị gặp gỡ, tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” TP Hà Nội. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng biểu trưng và hoa chúc mừng các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Lê Hải

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội Chữ thập đỏ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa công tác nhân đạo đi vào thực chất và bền vững.

Theo ông, các mô hình trợ giúp phải bám sát nhu cầu thực tế của người dân, thay đổi phương thức từ trợ cấp trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài, bảo đảm nguyên tắc "không để ai bị bỏ lại phía sau". Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa và công khai, minh bạch dữ liệu về các địa chỉ nhân đạo cũng như nguồn lực vận động xã hội, củng cố vai trò cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm, doanh nghiệp với những hoàn cảnh khó khăn.

Trước các thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự cố đô thị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý các cấp Hội cần chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bồi dưỡng kỹ năng cho tình nguyện viên và giữ vai trò nòng cốt trong sơ cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Về mặt tổ chức và nguồn lực, ông gợi mở các cấp hội cần kiện toàn bộ máy theo hướng tự chủ, tự cường; nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế nhân đạo gắn với sinh kế và cơ chế tự chủ tài chính thông qua việc củng cố Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo. Đồng thời, phong trào "Mỗi người làm một việc thiện" cần được đẩy mạnh giáo dục trong trường học và giới trẻ để tinh thần nhân ái trở thành nếp sống tự nhiên của người dân Thủ đô.

Theo ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” năm 2026 tiếp tục duy trì sức lan tỏa nhờ sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đội ngũ cán bộ cơ sở. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tôn vinh 80 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiêu biểu.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã đến thăm, động viên những người yếu thế tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn. Ban tổ chức đã trao kinh phí và quà hỗ trợ cho 10 học sinh, 11 hộ gia đình khó khăn, đồng thời mở Gian hàng Cộng đồng trao tặng 50 suất quà cho người dân.