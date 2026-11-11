Đề nghị chủ động nắm tình hình ở địa phương tiềm ẩn vụ việc đông người, phức tạp

Giảm số lượt người, vụ việc, đơn thư

Sáng 11/11, Quốc hội nghe báo cáo về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết về tình hình chung, số lượt công dân và đoàn đông người đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) giảm; số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH giảm so với năm 2025. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây Nguyên; liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo

Cụ thể, về kết quả tiếp công dân, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga cho biết các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc và có 104 lượt đoàn đông người, giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 199 đoàn đông người so với năm 2025.

Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 295 vụ việc; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 2.200 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Về kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến, các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH nhận được tổng số 26.915 đơn thư của công dân gửi đến, giảm 3.390 đơn so với năm 2025. Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 972 đơn; tiếp tục nghiên cứu 87 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư của công dân gửi đến và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH đã thực hiện đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 66 vụ việc.

Về kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, bà Lê Thị Nga cho biết, các bộ, ngành, TAND, VKSND và UBND các tỉnh, thành phố đã nhận được tổng số 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH chuyển đến. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời được 373/561 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,5%), đang tiếp tục giải quyết đối với 188 vụ việc.

Trong đó, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã giải quyết, trả lời được 87/149 vụ việc; tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời được 208/286 vụ việc; VKSND các cấp đã giải quyết, trả lời theo thẩm quyền được 78/126 vụ việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các cơ quan đã thực hiện tốt, cơ bản bảo đảm theo các yêu cầu trong việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Về kết quả giải quyết đối với 58 vụ việc tại các báo cáo dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, bà Nga nêu thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 32 vụ việc; đang xem xét, giải quyết 26 vụ việc.

Trong số các vụ việc trên, nhiều vụ việc đã được UBND nhiều địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh,…) chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương được bảo đảm, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Địa phương chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra công vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm.

Chính phủ cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương; thực hiện có hiệu quả việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, bảo đảm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, không để bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Chính phủ cần chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay tại địa phương.

Trần Thường