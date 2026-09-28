Đề nghị cân nhắc quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, không để lợi dụng chính sách

Quang cảnh hội nghị

Sáng 28-9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất – Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qua thảo luận, đa số ý kiến ĐBQH nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để dành sự ưu tiên, quan tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiều hơn, bởi đây là lực lượng doanh nghiệp rất quan trọng, đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.

Đi vào nội dung cụ thể, chính sách về thuế, kế toán quy định tại Điều 9 của dự thảo luật là một trong những nội dung có nhiều ý kiến quan tâm.

Cụ thể, dự thảo quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thì được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường. Đồng thời, quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) đề nghị cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng hiện nay. Lý do vì nếu áp dụng đối tượng rộng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập thì chính sách có thể tạo ra chi phí ngân sách lớn nhưng chưa chắc tương xứng với mức độ cần thiết của nhóm doanh nghiệp.

Theo đại biểu Huy, cơ quan soạn thảo luật nên nghiên cứu theo hướng phân tầng chính sách thuế, trong đó ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc có điều kiện đối với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị, tạo nhiều việc làm hoặc có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Đồng thời, cần quy định rõ nguyên tắc không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách bằng cách chia, tách, thành lập doanh nghiệp mới hoặc chuyển hoạt động sang các pháp nhân mới chỉ nhằm tiếp tục hưởng ưu đãi.

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) đồng tình với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu khởi sự, song đề nghị thời gian miễn thuế tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế chứ không phải từ năm đầu tiên đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo đại biểu Lâm, quy định như vậy sẽ thực tế hơn và đem lại hiệu quả cao hơn đối với chính sách này. Thực tế những năm đầu doanh nghiệp phải đầu tư nhà xưởng, thiết bị, tuyển dụng, tìm thị trường nên thường chưa có lãi hoặc lãi rất thấp. Nếu tính từ ngày đăng ký, thời gian ưu đãi sẽ trôi qua trước khi phát sinh thuế phải nộp.

Một nội dung khác cũng thu hút được nhiều sự quan tâm là quy định tại khoản 3 Điều 9 cho phép doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập tính thuế hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Một số đại biểu cho rằng, dự thảo hiện nay mới xử lý phương pháp tính thuế thu nhập, chưa làm rõ đồng bộ với phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và chế độ kế toán. Do đó, đề nghị rà soát đồng bộ cả 3 nội dung: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và chế độ kế toán.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) đề nghị tiếp tục rà soát các chính sách liên quan đến cơ chế đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ các cam kết quốc tế, nâng cao năng lực thực thi và tránh tranh chấp quốc tế.