Đề nghị cấm hành vi ngăn cản người khác cai nghiện thuốc lá

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về 2 dự án luật. Ảnh: Viết Chung

Chiều 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 và thảo luận về 2 dự án luật.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Thái Thị An Chung bày tỏ tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật; đặc biệt là việc luật hóa quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Góp ý về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị gộp các quy định liên quan đến hạn chế tiếp cận thuốc lá đối với người dưới 18 tuổi để bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp. Đồng thời, cần quy định rõ hành vi hút thuốc lá ngoài khu vực được phép hút thuốc hoặc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Đáng chú ý, đại biểu Chung đề xuất bổ sung hành vi “ngăn cản người khác cai nghiện thuốc lá” vào danh mục các hành vi bị nghiêm cấm, nhằm bảo vệ quyền và tạo điều kiện cho những người có mong muốn hoặc đang trong quá trình cai nghiện thuốc lá.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Viết Chung

Về các địa điểm cấm hút thuốc lá, đại biểu nhất trí với đề xuất quy định cơ sở giáo dục là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn, bao gồm cả trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. Đối với quy định về cơ sở, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng trên cơ sở các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Theo đại biểu Thái Thị An Chung, danh mục 47 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ hiện nay bao gồm cả những không gian thuộc sở hữu tư nhân, không phải nơi công cộng hoặc nơi làm việc. Vì vậy, nếu không xác định rõ phạm vi, việc áp dụng quy định cấm hút thuốc có thể gặp vướng mắc trong thực tế.

Một nội dung đáng chú ý khác được đại biểu đề xuất là bổ sung quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại các khu vực đô thị tập trung đông người, trong đó bố trí khu vực riêng dành cho người hút thuốc.

Đại biểu Chung cho rằng, thực tế tại các tuyến đường, nhất là khi xảy ra ùn tắc giao thông, vẫn xuất hiện tình trạng người tham gia giao thông hút thuốc rồi vứt tàn thuốc xuống mặt đường. Tại công viên, quảng trường, sân vận động, khi diễn ra các sự kiện đông người, việc tránh tiếp xúc với khói thuốc từ những người xung quanh cũng rất khó khăn.

Trong khi đó, các quy định hiện hành chưa có cơ chế quản lý phù hợp đối với những không gian công cộng ngoài trời tập trung đông người.

Từ đó, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị bổ sung quy định theo hướng xác định rõ tiêu chí nhận diện các không gian công cộng ngoài trời thuộc khu vực đô thị tập trung đông người cần cấm hút thuốc ngoài khu vực được phép.

Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh, cấp xã quyết định địa điểm cụ thể; đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm trong việc tổ chức khu vực dành riêng cho người hút thuốc và bảo đảm không để xảy ra tình trạng hút thuốc bên ngoài khu vực này.