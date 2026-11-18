Theo đó, đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu về số lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ năm 2026 được giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP đến hết tháng 10/2026; xác định cụ thể khối lượng chỉ tiêu còn lại phải thực hiện trong hai tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, tham mưu cập nhật kịch bản tăng trưởng khách du lịch theo từng tháng, gắn với kịch bản tăng trưởng GRDP.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu bảo đảm hoàn thành mức tăng trưởng được giao đối với 11 địa phương trọng điểm du lịch; trong đó, địa phương trọng điểm du lịch Đà Nẵng được giao mục tiêu đón 9 triệu lượt khách quốc tế. Các địa phương còn lại phấn đấu đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25 - 35% so với năm 2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm; tăng cường liên kết giữa hàng không, vận tải, lưu trú, lữ hành và các khu, điểm du lịch; tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026. UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tăng cường kết nối, cập nhật dữ liệu lên hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành du lịch, bảo đảm số liệu khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ được thu thập đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng kết quả thực hiện của địa phương...