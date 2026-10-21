Đề nghị bổ sung yêu cầu chống ngập, phòng cháy tại công trình dân dụng

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng góp ý hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu kỹ thuật chung đối với công trình dân dụng (QCVN 04-1).

Nội dung góp ý tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, giải pháp chống ngập tầng hầm và an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu vực đỗ, sạc xe điện.

Bổ sung giải pháp ngăn nước chảy ngược, chống ngập tầng hầm

Theo nội dung văn bản góp ý, đối với hệ thống thoát nước ngoài nhà, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị bổ sung yêu cầu đấu nối hệ thống thoát nước của công trình phù hợp với cao độ, khả năng tiếp nhận và điều kiện kỹ thuật của hệ thống thoát nước bên ngoài.

Khu vực đỗ và sạc xe điện trong công trình dân dụng cần được quy định rõ các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, dự thảo cần quy định cụ thể giải pháp ngăn nước chảy ngược từ hệ thống thoát nước bên ngoài vào tầng hầm, hạn chế nguy cơ ngập úng khi hệ thống thoát nước đô thị quá tải.

Đối với hệ thống bơm sự cố phục vụ thoát nước mưa trong tầng hầm, Cục đề nghị bổ sung yêu cầu tính toán công suất bơm, dung tích hố thu và giải pháp cấp điện phù hợp với lượng nước có thể xâm nhập, điều kiện ngập và yêu cầu vận hành khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, công trình cần có giải pháp ngăn nước mặt tràn qua lối xuống tầng hầm và các lỗ mở, bảo đảm khả năng kiểm soát nước xâm nhập vào không gian ngầm.

Liên quan đến hệ thống cấp nước, Cục đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa quy định dung tích bể chứa nước sạch tối thiểu bằng lượng nước sử dụng trong một ngày và dung tích két nước trên mái tối thiểu bằng 30% lượng nước dùng trong ngày, tránh cách hiểu cộng dồn không thống nhất.

Quy định về đường kính van phao trong bể chứa cũng cần được rà soát, bảo đảm khả năng thoát tràn đáp ứng lưu lượng nước cấp vào bể khi thiết bị kiểm soát cấp nước gặp sự cố.

Về xử lý nước thải, Cục đề nghị phân định rõ yêu cầu đối với công trình đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và công trình xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.

Theo đó, yêu cầu xử lý nước thải tại công trình phải phù hợp với điều kiện đấu nối, tránh cách hiểu tất cả công trình đều phải bố trí trạm xử lý riêng. Chất lượng nước thải tại điểm đấu nối hoặc điểm xả phải đáp ứng yêu cầu tương ứng.

Làm rõ yêu cầu PCCC tại khu vực đỗ và sạc xe điện

Một nội dung quan trọng khác được Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề cập là các quy định về chỗ để xe trong công trình dân dụng, đặc biệt đối với khu vực đỗ và sạc xe điện.

Theo Cục, dự thảo QCVN 04-1 điều chỉnh chỗ để xe là một phần của công trình dân dụng, trong khi QCVN 07-11:2026/BXD điều chỉnh bãi đỗ xe là công trình độc lập. Hai loại hình có sự khác biệt về yêu cầu an toàn, vận hành và PCCC.

Vì vậy, việc dẫn chiếu giữa các quy chuẩn cần làm rõ điều kiện và phạm vi áp dụng, tránh chồng chéo hoặc thiếu thống nhất.

Đáng chú ý, dự thảo quy định khi có khác biệt với QCVN 07-11 thì áp dụng QCVN 04-1. Tuy nhiên, quy định này chưa xác định rõ những yêu cầu được ưu tiên, có thể dẫn đến cách hiểu cho phép áp dụng mức yêu cầu thấp hơn, kể cả đối với an toàn cháy và thoát nạn.

Cục đề nghị phân định cụ thể các yêu cầu riêng đối với chỗ để xe trong công trình dân dụng, đồng thời thuyết minh căn cứ và phạm vi áp dụng những quy định khác biệt.

Đối với khu vực đỗ xe điện trong không gian kín, cơ quan này đề nghị xác định cụ thể yêu cầu an toàn khi bố trí chung xe điện với phương tiện sử dụng xăng, dầu diesel.

Riêng khu vực sạc xe điện, dự thảo cần quy định rõ những trường hợp bắt buộc ngăn chia thành khoang cháy riêng và trường hợp được phép không ngăn chia, nếu có.

Liên quan đến việc thay thế QCVN 13:2018/BXD về gara ô tô, Cục đề nghị rà soát, đối chiếu đầy đủ các yêu cầu hiện hành với dự thảo quy chuẩn mới, bảo đảm không bỏ sót quy định cần thiết về an toàn và khai thác sử dụng.

Các nội dung góp ý được Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng, làm cơ sở tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo quy chuẩn trước khi ban hành.

Đồng thời, cần làm rõ những nội dung được kế thừa, sửa đổi hoặc không tiếp tục áp dụng; xác định phạm vi thay thế và quy định chuyển tiếp để tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Cục đề nghị cập nhật, thống nhất các tài liệu viện dẫn, trong đó có quy chuẩn về cấp nước, thoát nước, cấp xăng dầu, khí đốt và bãi đỗ xe, bảo đảm đồng bộ với hệ thống quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.