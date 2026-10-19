Đề nghị bổ sung quy định xử lý hình sự người không chấp hành quyết định gọi đăng ký, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Bộ Quốc phòng nhận được nhiều ý kiến của cử tri, nhân dân cả nước đề xuất bổ sung hành vi không chấp hành quyết định đăng ký, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào nhóm hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đề xuất của cử tri đã được tiếp thu và thể hiện tại khoản 1 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề xuất bổ sung hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ảnh: VŨ PHONG

Theo đó, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm nhiều khâu, từ đăng ký, khám sức khỏe đến các bước tiếp theo để xem xét, quyết định gọi công dân nhập ngũ. Nếu công dân không chấp hành các yêu cầu ở giai đoạn đầu, việc thực hiện các khâu tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào điều luật tương ứng của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Qua đó tạo cơ sở pháp lý thống nhất để xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

Quang cảnh phiên họp tổ 10, chiều 19-10. Ảnh: VŨ PHONG

Một nội dung khác được Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề cập là quy định về tội mua bán người trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, cần nghiên cứu phân định rõ hành vi mua bán người với hành vi liên quan đến việc lấy, mua bán bộ phận cơ thể người, bảo đảm phản ánh đúng tính chất và mức độ nguy hiểm của từng hành vi.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng việc lấy bộ phận cơ thể người có thể gắn với những hành vi phạm tội nghiêm trọng khác, tùy thuộc vào tính chất, hậu quả và các yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, cần cân nhắc cách quy định để tránh chồng lấn giữa các tội danh, đồng thời bảo đảm tương xứng giữa hành vi vi phạm và chế tài xử lý.