Đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu gắn trực tiếp với các chương trình, chính sách trọng tâm

Bổ sung nhóm chỉ tiêu về hạ tầng khu công nghiệp, chất lượng du lịch

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương cơ tán thành với các nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026 và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2027 do Chính phủ trình. Đặc biệt, Chính phủ đã xác định các định hướng, giải pháp trọng tâm với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước: đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực, đầu tư trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu lại thu, chi Ngân sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của Ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu gắn trực tiếp với các chương trình, chính sách trọng tâm.

ĐBQH Lê Nữ Thùy Dương (TP. Đồng Nai). Ảnh: Lâm Hiển

Đối với nhóm kinh tế, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương đề nghị bổ sung các chỉ tiêu như: tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp công nghệ cao đang hoạt động và giá trị đầu tư thu hút trên một hecta đất công nghiệp đã sẵn sàng cho thuê.

Theo đại biểu, các chỉ tiêu này nhằm phản ánh hiệu quả việc khai thác và sử dụng hạ tầng khu công nghiệp, vốn là nền tảng trực tiếp thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 31/10. Ảnh: Lâm Hiển

Mặt khác, việc thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị được ưu tiên và khuyến khích; trong khi chỉ tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với GDP mới phản ánh quy mô vốn, chưa phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và hạ tầng.

“Tỷ lệ lấp đầy và suất đầu tư trên một hécta đất công nghiệp là thước đo trực tiếp, khách quan; đồng thời, là căn cứ để các địa phương cân nhắc việc mở rộng, thành lập mới khu công nghiệp”, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương nhấn mạnh.

Ở chỉ tiêu khác trong nhóm kinh tế liên quan đến ngành du lịch, đại biểu cho rằng, cần bổ sung chỉ tiêu Doanh thu du lịch bình quân trên một khách quốc tế đến Việt Nam và thời gian lưu trú trung bình của du khách quốc tế.

"Cùng với mục tiêu đón 28 - 29 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, bộ chỉ tiêu cần phản ánh chất lượng khách, mức chi tiêu, giá trị gia tăng tạo ra, hiệu quả phát triển sản phẩm du lịch và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch theo chiều sâu”, đại biểu nêu rõ.

Cần bổ sung chỉ tiêu tương ứng đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Với nhóm văn hóa - xã hội, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu: tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành so với kế hoạch năm; tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã bàn giao đưa vào sử dụng trên tổng số căn đã hoàn thành.

Quang cảnh phiên họp sáng 31/10. Ảnh: Lâm Hiển

Phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là một trong những chương trình chính sách lớn cần có chỉ tiêu tương ứng để Quốc hội và Chính phủ theo dõi, giám sát kết quả thực hiện ĐBQH Lê Nữ Thùy Dương (TP. Đồng Nai)

Từ dẫn chứng một số dự án đã hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng do vị trí xa nơi làm việc, hạ tầng kết nối và dịch vụ xã hội chưa đồng bộ, hoặc vướng thủ tục xét duyệt đối tượng. Đại biểu cho rằng, chỉ tiêu cần đo lường cả hai khâu: hoàn thành so với kế hoạch và bàn giao đưa vào sử dụng, bởi kết quả thực chất của chính sách là số hộ gia đình, người lao động thực sự có chỗ ở.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu Hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị. Theo đại biểu, dự thảo Nghị quyết cần có chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt đối với nhóm thu nhập trung bình và thấp, bởi lẽ chỉ tiêu này cũng gắn trực tiếp với nhiệm vụ triển khai cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp.

Lượng hóa kết quả phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thành chỉ tiêu cụ thể

Đối với nhóm môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu: tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái trên tổng số khu công nghiệp đang hoạt động; tỷ lệ khu công nghiệp có sử dụng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng xanh.

Theo đại biểu, đặt trong bối cảnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang trở thành xu hướng toàn cầu, việc bổ sung các chỉ tiêu gắn với khu công nghiệp sinh thái và sử dụng năng lượng xanh sẽ giúp phản ánh rõ hơn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Mặt khác, khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng tiêu chuẩn xanh, cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới, còn các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược ưu tiên lựa chọn địa điểm có nguồn năng lượng sạch, việc bổ sung các chỉ tiêu này sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, thu hút FDI có chọn lọc và gia tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam...

Bên cạnh đó, bổ sung chỉ tiêu Tỷ trọng điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong tổng sản lượng điện sản xuất và Tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch được đưa vào vận hành trong năm.

Báo cáo của Chính phủ đã dành nhiều nội dung cho chuyển dịch năng lượng, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hệ thống lưu trữ và lưới điện hiện đại, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng và xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia. Do đó, việc lượng hóa kết quả phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thành chỉ tiêu cụ thể sẽ tạo căn cứ theo dõi đồng thời hai mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. ĐBQH Lê Nữ Thùy Dương (TP. Đồng Nai)

Bổ sung chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng không khí

Xoay quanh câu chuyện về môi trường, đại biểu băn khoăn hiện nay trong bộ tiêu chí chưa có chỉ tiêu về chất lượng không khí – vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân tại các đô thị lớn. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu Tỷ lệ số ngày có chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) đạt mức tốt và trung bình tại các đô thị lớn...

Đồng thời, bổ sung chỉ tiêu: Tỷ lệ phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh trong tổng số phương tiện đăng ký mới; tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh tại các đô thị lớn.

Đại biểu cho rằng, xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện môi trường, phương tiện vận tải xanh, sẽ giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng không khí và tạo môi trường xanh.

Cùng với đó, bổ sung “Giảm tỷ lệ và khối lượng chôn lấp trong xử lý rác thải sinh hoạt so với năm trước; tăng tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện”. Bởi thực tế hiện nay, tỷ lệ và khối lượng chôn lấp rác khá cao do sử dụng công nghệ cũ, việc chôn lấp rác chiếm dụng quỹ đất lớn, có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước, không khí; nhiều bãi chôn lấp tại các đô thị lớn hiện đang quá tải.

Mặt khác, công nghệ đốt rác phát điện vừa giảm khối lượng phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất, vừa tạo thêm nguồn điện và bảo đảm môi trường. Từ đó, các địa phương có cơ sở để ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải theo công nghệ hiện đại, thu hút đầu tư xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường bền vững, bảo đảm mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng đời sống người dân.