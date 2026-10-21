Đề nghị bổ sung lực lượng vũ trang vào quy định huấn luyện an toàn lao động

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 21/10, tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đã góp ý một số nội dung trong các dự án luật, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ trách nhiệm và bảo đảm phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Huấn luyện an toàn lao động phải phù hợp đặc thù quân đội, công an

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị bổ sung các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang vào quy định về tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu.

Theo đại biểu, dự thảo quy định tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện theo quy định của pháp luật. Quy định này phù hợp với các tổ chức bên ngoài lực lượng vũ trang, nhưng chưa đáp ứng đặc thù của quân đội và công an.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phân tích, mỗi lực lượng được biên chế các loại vũ khí, trang bị khác nhau, đòi hỏi nội dung huấn luyện an toàn khác nhau, không thể áp dụng chung một quy định cho tất cả. Bên cạnh đó, hoạt động của quân đội, công an còn liên quan đến những yếu tố bí mật trong ngành, nên không thể thuê doanh nghiệp bên ngoài huấn luyện đối với các nội dung đặc thù.

Toàn cảnh phiên thảo luận (ảnh QH).

Từ đó, đại biểu đề nghị sửa quy định theo hướng bổ sung “đơn vị thuộc lực lượng vũ trang” vào nhóm tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, quy định được đề xuất là: “Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật”.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tại khoản 6 Điều 1 của dự thảo Luật.

Quy định rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, bảo đảm tính khả thi

Liên quan đến nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng việc quy định cụ thể số ngày nghỉ Tết âm lịch trong luật chưa thật phù hợp với định hướng xây dựng luật theo nguyên tắc chung.

Theo đại biểu, luật nên tập trung quy định các nguyên tắc cơ bản, còn số ngày nghỉ cụ thể từng năm nên nghiên cứu giao Chính phủ quy định. Trong thực tiễn, có thể tiếp tục phát sinh đề xuất bổ sung ngày nghỉ; nếu quy định quá cụ thể trong luật, mỗi lần cần điều chỉnh lại phải đặt vấn đề sửa luật. Vì vậy, cần nghiên cứu cách quy định bảo đảm linh hoạt trong thực hiện.

Các đại biểu tham gia phiên họp (ảnh QH).

Đối với nội dung sửa đổi Luật Hoạt động chữ thập đỏ, đại biểu góp ý về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc.

Khoản 4 Điều 4 dự thảo quy định “Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa”. Tuy nhiên, theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, nhiệm vụ hướng dẫn công tác này không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giao trách nhiệm hướng dẫn cho các bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ phù hợp. Nếu quy định cứng trách nhiệm hướng dẫn cho Bộ Quốc phòng trong khi nhiệm vụ này không thuộc chức năng được giao, quá trình triển khai thực hiện có thể gặp khó khăn.