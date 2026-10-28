Đề nghị bổ sung chính sách bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Sáng 28/10, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, các đại biểu đã chỉ rõ những nút thắt cốt lõi từ tiêu chuẩn người đại diện theo pháp luật, điều kiện nhân thân của Tổng Giám đốc đến chính sách đãi ngộ nhân lực, qua đó đề xuất nhiều giải pháp chiến lược nhằm khơi thông dòng vốn và bảo đảm an toàn hệ thống.

Nêu ý kiến tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, mục tiêu cơ bản nhất của thị trường chứng khoán là thu hút nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đòi hỏi luật pháp phải bảo vệ được nhà đầu tư và xây dựng một thị trường minh bạch.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, theo nữ đại biểu, toàn bộ các chính sách tại Điều 6 hiện tại vẫn chưa đề cập đầy đủ đến nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư để tạo dựng niềm tin vững chắc. Từ đó, đại biểu đề xuất bổ sung thêm một khoản, khẳng định Nhà nước có chính sách và biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Liên quan đến tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật, Luật Chứng khoán hiện hành quy định một trong những tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc là không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Hiện tại dự thảo luật đã bỏ điều kiện này.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, quan điểm xuyên suốt trong tờ trình của ban soạn thảo là người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc cần phải là người có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, thì việc lược bỏ điều kiện trên sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý.

Việc chấp nhận những cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sát thời điểm nộp hồ sơ sẽ khiến các nhà đầu tư cảm thấy bất an. Họ không phải là những người có ý thức tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc, và khi điều hành các định chế tài chính lớn, nguy cơ gây rủi ro cho nhà đầu tư và cho toàn bộ thị trường chứng khoán là hiện hữu. Từ cơ sở đó, đại biểu kiến nghị giữ lại điều kiện này trong dự thảo luật.

Đại biểu Bùi Xuân Hải - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng. Ảnh Quốc hội

Cùng quan điểm này, Đại biểu Bùi Xuân Hải - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng, việc loại bỏ tiêu chuẩn trên có thể dẫn đến trường hợp người đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán vẫn đáp ứng điều kiện để đảm nhiệm chức danh tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ.

Theo đại biểu, quy định cần bảo đảm sự nhất quán giữa yêu cầu tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn đối với người giữ vị trí quản lý, điều hành doanh nghiệp chứng khoán. Việc xem xét điều kiện này cũng cần tính đến yêu cầu phát triển lành mạnh của thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư.

Do đó, đại biểu Bùi Xuân Hải kiến nghị không bỏ tiêu chuẩn về việc không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần nhất như quy định hiện hành.