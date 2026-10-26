Đề nghị Bộ Công thương và EU tiếp tục hỗ trợ để hoàn thiện mạng lưới điện nông thôn, miền núi

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.L

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá: Quảng Trị có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng và đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung và cả nước. Những kết quả trong phát triển hạ tầng năng lượng của tỉnh góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải, thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững. Đồng thời, cảm ơn Liên minh châu Âu đã hỗ trợ triển khai chương trình cấp điện nông thôn tại Quảng Trị, góp phần phát triển lưới điện, cải thiện điều kiện tiếp cận điện của người dân.

Đồng chí mong muốn chương trình tiếp tục được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2, đáp ứng nhu cầu cấp điện khu vực nông thôn, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Bộ Công thương, EU và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong phát triển ngành năng lượng nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng. Thời gian qua, tỉnh xác định phát triển năng lượng tái tạo gắn với bảo đảm cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và giảm nghèo bền vững.

Thông qua Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU, công tác phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng cấp điện nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống, sản xuất của người dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế xanh.

Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 19 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, với 832 hộ dân; 18 thôn, bản đã có điện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Để khắc phục tình trạng này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương và EU tiếp tục hỗ trợ nguồn lực tài chính, kỹ thuật để hoàn thiện mạng lưới điện nông thôn, miền núi, ưu tiên những khu vực chưa có điện hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để Quảng Trị thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Tỉnh cam kết tạo thuận lợi về môi trường đầu tư, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai hiệu quả các dự án, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, trong giai đoạn 2018-2027, EU đã phân bổ 250 triệu EUR vốn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam. Nguồn tài trợ này được triển khai thông qua 2 chương trình: Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Năng lượng (ESPSP), trị giá 108 triệu EUR trong giai đoạn 2018-2021 và Chương trình chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam-EU (SETP), trị giá 142 triệu EUR trong giai đoạn 2022-2027.

Trong đó, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ, EU đã tài trợ 60 tỉ đồng viện trợ không hoàn lại để triển khai Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, góp phần cải thiện hạ tầng điện, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân. Thông qua chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị, EU mong muốn tìm hiểu tình hình phát triển năng lượng tái tạo, đánh giá kết quả hợp tác tại địa phương và tiếp tục thúc đẩy các chương trình hỗ trợ về năng lượng sạch, giao thông bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.