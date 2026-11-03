Đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI
Sáng 3/11, Quốc hội khóa XVI đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xác định quyền đối với sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm quyền lợi của người đăng ký bảo hộ giống cây trồng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nghi-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-trong-ky-nguyen-ai-24626110315324481.htm