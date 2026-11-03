Đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI

Để việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) ở khu dân cư gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung.