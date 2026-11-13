Đề nghị bảo đảm quyền lợi người dân khi điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ

Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: QH

Không để người dân bị giảm quyền lợi khi chuyển về Hà Nội

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn Phú Thọ) đề nghị hai địa phương quan tâm giải quyết đầy đủ quyền lợi của người dân chịu tác động bởi việc điều chỉnh địa giới, nhất là các chính sách an sinh xã hội đang được thụ hưởng.

Đại biểu cho biết, đối với 243 hộ dân với 1.057 nhân khẩu thuộc diện điều chỉnh về xã Ba Vì, TP Hà Nội, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lấy ý kiến và đạt tỷ lệ đồng thuận 99%.

Tuy nhiên, việc chuyển địa bàn quản lý cần đi kèm với nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người dân. Dự thảo Nghị quyết quy định các chế độ, chính sách đang được hưởng tại Phú Thọ tiếp tục được thực hiện đến hết giai đoạn áp dụng.

Đại biểu đồng tình với chủ trương này, đồng thời đề nghị làm rõ nguyên tắc xử lý trong trường hợp chính sách của Hà Nội có mức tương đương hoặc cao hơn.

Cụ thể, nếu Hà Nội chưa có chính sách hoặc có chính sách thấp hơn thì người dân tiếp tục được hưởng chính sách đang áp dụng tại Phú Thọ; trường hợp Hà Nội có chính sách tương đương hoặc cao hơn thì người dân được hưởng chính sách mới của Hà Nội.

Theo đại biểu, quy định rõ nguyên tắc này sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi, tránh thiệt thòi cho người dân sau khi chuyển địa bàn hành chính.

Ngoài nội dung trên, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị hai địa phương rà soát, giải quyết các tồn tại về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo thuận lợi về thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp có dự án được bàn giao và xác định rõ địa giới, tài sản công, công trình hạ tầng liên quan.

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa. Ảnh: QH

Cần kế hoạch bàn giao dữ liệu trong 30 ngày

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, việc điều chỉnh địa giới hành chính lần này là bước đi cần thiết nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì. Việc này nhằm khắc phục tình trạng một vườn quốc gia nhưng nằm trên địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố, dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đại biểu, việc điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên không nhằm mục đích mở rộng đô thị mà hướng tới bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng, kết nối hành lang sinh thái Ba Vì - Viên Nam với không gian phát triển của vùng Thủ đô.

Đặc biệt, cần nhìn nhận sâu sắc rằng Ba Vì không chỉ là hệ sinh thái đa dạng sinh học mà còn là hệ sinh thái đa dạng văn hóa tín ngưỡng truyền thống, bao gồm văn hóa Mường, Dao, tín ngưỡng Tản Viên Sơn Thánh.

Vì vậy, Hà Nội cần có chính sách bảo tồn đồng bộ hệ sinh thái đặc thù này. Theo đại biểu, để giải quyết bài toán này, Hà Nội cần chủ động áp dụng các chính sách đặc thù hiện có theo thẩm quyền của Luật Thủ đô 2026 đối với các mô hình thử nghiệm có kiểm soát.

Đáng chú ý, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện các điều khoản chuyển tiếp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Kế hoạch cần xác định rõ lộ trình bàn giao nguyên trạng dữ liệu về đất đai, rừng, dự án và an sinh xã hội; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Theo đại biểu, đây là yêu cầu cần thiết để tránh khoảng trống pháp lý, bảo đảm hoạt động quản lý không bị gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến người dân và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Hà Nội có chính sách bảo tồn đồng bộ hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào Mường, Dao tại khu vực Ba Vì; việc phát triển du lịch sinh thái phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu bảo vệ rừng, nguồn nước và cảnh quan.