Đề nghị Apple nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp bà Iris Cui, Phó Chủ tịch Apple phụ trách vận hành chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: VGP.

Chiều 27/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi tiếp bà Iris Cui, Phó Chủ tịch Apple phụ trách vận hành chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao vai trò của Apple và các đối tác trong việc tạo việc làm, nâng cao kỹ năng lao động, tiêu chuẩn sản xuất và tăng cường kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nâng cao vị trí của Việt Nam trong chiến lược sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, hiệu quả hợp tác không chỉ được đo bằng số lượng nhà máy hay quy mô sản xuất mà còn ở năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư và giá trị công nghệ được tạo ra tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Apple làm rõ định hướng phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong những năm tới, những nhóm sản phẩm, linh kiện và công đoạn có thể mở rộng, nhất là các khâu có hàm lượng kỹ thuật, tri thức và giá trị gia tăng cao như tự động hóa, quản trị chất lượng, thiết kế quy trình và quản trị chuỗi cung ứng.

Để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp trong nước với mục tiêu, lộ trình cụ thể, tập trung vào linh kiện, vật liệu, khuôn mẫu, thiết bị phụ trợ, logistics, kỹ thuật và quản trị số.

Đồng thời, hỗ trợ những doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc, quản trị sản xuất và phát triển bền vững, tiến tới trở thành nhà cung cấp trực tiếp, kể cả tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực, từ vận hành dây chuyền sang phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất thông minh, robot, tự động hóa, phần mềm, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple cũng được đề nghị nghiên cứu các chương trình thực tập, đào tạo luân chuyển và hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ để gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nâng cao vị trí của Việt Nam trong chiến lược sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: VGP.

Về phần mình, bà Iris Cui bày tỏ sự trân trọng đối với những điều kiện thuận lợi mà Việt Nam đã tạo cho Apple và các đối tác sản xuất

Theo bà Iris Cui, những cải thiện về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của các nhà cung cấp của Apple. Bà cũng đánh giá tích cực việc các bộ, ngành hoàn thiện quy định quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai sản xuất.

Đặc biệt, việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lao động giúp các đối tác thuận lợi hơn trong việc huy động chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Bà cũng ghi nhận sự hỗ trợ đối với các kỹ sư và nhân sự kỹ thuật trong nước.

Đại diện Apple cho biết tập đoàn đang triển khai các chương trình đào tạo công nghệ mới cho người lao động trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời đánh giá tích cực sự phát triển của cộng đồng nhà phát triển ứng dụng trong nước.

Bà Iris Cui cũng kiến nghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các dự án công nghệ cao, xem xét những vướng mắc về thuế nhà thầu, thủ tục hải quan và hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp để hỗ trợ các nhà cung cấp chuyển đổi xanh.

Trước những kiến nghị này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương sớm nghiên cứu kiến nghị về mua bán điện trực tiếp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên và phù hợp với điều kiện vận hành hệ thống điện.

Đối với chính sách hỗ trợ đầu tư, thuế và hải quan, Bộ Tài chính cần hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng những quy định hiện hành, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư, kinh doanh để Apple cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao phát triển lâu dài, bền vững tại Việt Nam.

Thu Thảo