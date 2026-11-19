Đề nghị án treo bị cáo Lê Thanh Thản, bồi thường nhà theo giá thị trường
Sáng 19/11, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”. Cùng với việc xử lý nghiêm minh các sai phạm để lập lại kỷ cương đô thị, phiên tòa đặc biệt chú trọng phương án khắc phục hậu quả, bảo vệ tối đa quyền lợi người mua nhà theo tinh thần Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nghi-an-treo-bi-cao-le-thanh-than-boi-thuong-nha-theo-gia-thi-truong-246261119111755522.htm