Đề nghị 60.000 nhân viên nghỉ việc, Microsoft muốn điều gì?

Microsoft đề nghị 60.000 nhân viên nghỉ việc thay vì bị sa thải

Microsoft vừa công bố chương trình có tên Voluntary Exit Offer (VEO), cho phép một bộ phận nhân viên tự nguyện rời công ty với hỗ trợ tài chính và nguồn lực tư vấn nghề nghiệp. Với lý do dự kiến chi 175 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, Microsoft đã có đề nghị 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện. Con số này tương đương khoảng 27% tổng số 223.000 nhân viên toàn cầu của Microsoft (tính đến cuối 6/2026).

Theo đó, những nhân viên đủ điều kiện rời công ty với sự hỗ trợ tài chính, thay vì bị chỉ định sa thải trực tiếp. Microsoft cho biết đây là lựa chọn dành cho những người đang cân nhắc tương lai bên ngoài tập đoàn, đồng thời giúp các bộ phận điều chỉnh nhân sự theo nhu cầu thay đổi.

Thông tin chia sẻ trên từ Reuters cho biết, các bao gồm bộ phận phát triển trải nghiệm AI, Copilot, tài chính, nhân sự, Xbox và Windows + Devices của Microsoft là nhóm có nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình. Trong khi đó, một số bộ phận như marketing, kinh doanh thương mại và an ninh sẽ không thuộc diện áp dụng.

Đồng thời, chương trình áp dụng tại Mỹ, Anh, Canada và Ấn Độ, dành cho nhân viên từ cấp 70 trở xuống thuộc những nhóm tham gia.

Vì là chương trình tự nguyện có thời hạn, nên rất có thể không phải toàn bộ 60.000 nhân viên sẽ rời Microsoft.

Đề nghị 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc, Microsoft đang phát đi tín hiệu gì?

Một trong số những lý do được Microsoft công bố là Tập đoàn đang tìm cách kiểm soát chi phí nhân sự trong lúc tăng mạnh đầu tư vào AI. Microsoft đang chi hàng trăm tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và chip, những hạ tầng cần thiết để phát triển và vận hành các công nghệ AI.

Microsoft và bài toán tái cơ cấu lực lượng lao động một cách hiệu quả. Nguồn: Reuters.

Bên cạnh bài toán tìm cách kiểm soát chi phí, đó, Microsoft cũng phải đồng thời đưa ra những lựa chọn khác nhau để tái cơ cấu lực lượng lao động trong Tập đoàn vốn đã rất đông đúc.

Việc lựa chọn cơ chế tự nguyện cũng cho thấy Microsoft đang tìm cách điều chỉnh nhân sự theo hướng có hỗ trợ cho người lao động, thay vì chỉ dựa vào các đợt sa thải bắt buộc. Dù vậy, chương trình vẫn có thể dẫn đến sự thu hẹp đáng kể về quy mô nhân sự nếu nhiều người chấp nhận đề nghị.

Động thái của Microsoft phản ánh xu hướng đáng lo ngại, đặc biệt trong ngành công nghệ đó là việc làm sẽ khó khăn hơn khi áp lực bị AI thay thế là rất lớn.

Khi doanh nghiệp chuyển nguồn lực sang các lĩnh vực được kỳ vọng tạo ra giá trị lớn hơn, cơ cấu việc làm có thể thay đổi. Một số vị trí được mở rộng, trong khi những công việc khác có thể bị thu hẹp, sáp nhập hoặc yêu cầu kỹ năng mới. AI có thể góp phần thúc đẩy quá trình này, song mức độ tác động cụ thể khác nhau tùy từng công việc và từng doanh nghiệp.

Vì vậy, người lao động cần tìm những điều cốt lõi là công việc sẽ thay đổi như thế nào, rèn luyện, tự học, tự trau dồi những kỹ năng nào trở nên cần thiết trong thời đại mới?