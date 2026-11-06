Để 'nghề' thực sự là con đường thoát nghèo cho đồng bào vùng đất Tổ

Đào tạo nghề đang góp phần chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa bàn khó khăn, miền núi của tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, toàn tỉnh đã triển khai 4 tiểu dự án. Trong đó, Tiểu dự án 3 hướng vào nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Toàn tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 22.000 lượt người DTTS; triển khai 173 mô hình đào tạo nghề cho 12.712 người; hỗ trợ 9.462 người tham gia học nghề. Đáng chú ý, có 75 người được cấp chứng chỉ nghề quốc gia và 8 người được đào tạo nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Hải, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, đào tạo nghề cho lao động vùng cao được triển khai gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và các mô hình sản xuất tại chỗ.

Tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; khuyến khích đào tạo theo mô hình “cầm tay chỉ việc”, “học đi đôi với hành”, gắn với chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ. Nhiều thanh niên dân tộc Mường, Dao, Tày... sau khi học nghề đã trở thành những “hạt nhân khởi nghiệp” tại địa phương, mở xưởng sản xuất, phát triển du lịch cộng đồng, làm dịch vụ nông nghiệp.

Trong tầm nhìn đến năm 2030, với định hướng phát triển bền vững và mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác đào tạo nghề cho lao động vùng cao sẽ tiếp tục là “chìa khóa vàng” giúp Phú Thọ khai thác hiệu quả tiềm năng con người, biến khó khăn thành cơ hội, xây dựng vùng dân tộc miền núi ngày càng no ấm, phát triển.