Để ngày mai vẫn còn một đôi mắt sáng

Từ những buổi học miệt mài đến kiệt sức, bạn Trầm Quốc Minh, học sinh lớp 11A5, Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long), nhận ra rằng một trường học hạnh phúc là nơi học sinh được cố gắng mà không phải đánh đổi sức khỏe để lấy thành tích. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết.

Có những buổi sáng, em bước qua cổng trường khi trời còn vương hơi sương. Sân trường đã bắt đầu rộn rã tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng lật sách khe khẽ hòa vào nhịp sống quen thuộc của tuổi học trò. Em ôm theo chiếc cặp nặng trĩu, trong đầu là những công thức chưa kịp thuộc, những bài toán chưa kịp tìm ra lời giải, những trang sách vẫn còn dang dở.

Những ngày học tập của em thường trôi qua rất nhanh. Giữa những tiết học nối tiếp nhau, những buổi ôn bài, những bài kiểm tra và những mục tiêu cứ nối dài, đôi khi em quên mất rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, được một bữa ăn thật đầy đủ và được bước ra khỏi bàn học để hít thở không khí trong lành ngoài kia.

Em từng nghĩ rằng để học tốt, chỉ cần cố gắng là đủ. Cố gắng thêm một chút, thức thêm một giờ, làm thêm một bài, đọc thêm một trang sách, em cứ tưởng chỉ cần mắt còn mở thì mình vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng rồi, có những lúc ngồi trước một trang giấy rất lâu mà đầu óc chẳng thể tập trung, em mới hiểu rằng một cơ thể mệt mỏi thì khó nâng đỡ một ước mơ lớn.

Từ đó, em bắt đầu nhìn bữa ăn của mình bằng một ánh mắt khác. Bữa sáng không còn là thứ có thể bỏ qua chỉ vì “hôm nay em bận”, hộp cơm mang theo đến trường cũng không đơn thuần là thức ăn để lấp đầy chiếc bụng. Trong từng muỗng cơm, miếng rau, miếng thịt, quả trứng hay ly sữa, em nhận ra rằng có cả sự chăm sóc âm thầm của gia đình và nguồn năng lượng để tiếp tục một ngày dài.

Có những lời yêu thương chẳng bao giờ được nói thành câu. Đó là khi mẹ dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, khi cha nhắc nhở em mang theo chai nước, khi một hộp cơm được chuẩn bị cho em trước khi đến trường. Những điều nhỏ bé ấy theo em vào lớp học, vào những trang sách và cả những ngày em mệt mỏi nhất.

Em cũng bắt đầu dành thời gian cho việc vận động. Không cần điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là vài vòng chạy, một trận cầu lông, bóng đá cùng bạn bè hay một buổi đi bộ sau giờ học cũng đủ để có thể thả lỏng sau nhiều giờ ngồi trên bàn. Em nhận ra rằng khi cơ thể được vận động, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vì thế việc học không còn là cuộc đua đầy mệt mỏi nữa.

Trước đây, em từng nghĩ dành thời gian chơi thể thao đồng nghĩa với việc lãng phí thời gian học. Bây giờ em mới hiểu rằng sức khỏe không lấy đi thời gian học của mình, mà giúp em có đủ năng lượng và sự tỉnh táo để học tập tốt hơn. Một giờ vận động đúng lúc có thể đáng giá hơn rất nhiều giờ ngồi trước sách vở trong trạng thái kiệt sức.

Tuổi học trò giống như một chuyến tàu rất nhanh. Trên chuyến tàu ấy, em muốn có những điểm số tốt, những thành tích đáng tự hào và những ước mơ đủ lớn để mình không ngừng cố gắng. Nhưng em cũng hiểu rằng điều quan trọng không phải là mình đi được bao xa, mà là mình còn có đủ sức mạnh và bình an để đi đến được nơi mình muốn.

Vì thế, em mong rằng gia đình sẽ không chỉ hỏi hôm nay em được bao nhiêu điểm, mà đôi khi hãy hỏi em rằng hôm nay có ăn đủ không, có mệt không, có vui không. Em mong nhà trường không chỉ là nơi có những bài học trên trang giấy, mà còn là nơi học sinh vận động, nghỉ ngơi, được lắng nghe và cảm thấy an toàn khi lớn lên.

Em nghĩ rằng một ngôi trường hạnh phúc không phải là nơi không có áp lực hay những bài kiểm tra. Đó là nơi mỗi học sinh được khuyến khích cố gắng nhưng không bị buộc phải đánh đổi sức khỏe để đổi lấy thành tích; nơi thành công được xây dựng trên nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần được yêu thương.

Và em cũng muốn tự nhắc mình điều đó mỗi ngày. Em vẫn sẽ học, vẫn sẽ nỗ lực, vẫn sẽ có những đêm ôn bài và những ngày đứng trước thử thách, nhưng em không muốn biến việc học thành lý do để quên đi sức khỏe của mình.

Bởi phía sau bài kiểm tra là một ngày mới, phía sau một kỳ thi là một chặng đường dài hơn, và phía sau những tháng năm học tập là cuộc đời đang chờ em khám phá. Em muốn bước vào tương lai không chỉ với hành trang kiến thức đầy đặn, mà còn với một cơ thể khỏe mạnh, một niềm tin vững vàng và niềm vui được sống.

Có lẽ, đó mới là cách em đi xa mà không đánh mất chính mình. Bởi em tin rằng, một ước mơ đẹp không nên bắt đầu từ những đêm thức trắng hay những bữa ăn vội, mà nên bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân, biết trân trọng những người đang chăm sóc mình và biết rằng sức khỏe chính là nền đất để mọi ước mơ bén rễ.

Để rồi một ngày, khi nhìn lại những tháng năm học trò, em không chỉ nhớ mình đã đạt được bao nhiêu thành tích. Em muốn nhớ những bữa cơm gia đình, những giờ vui chơi dưới sân trường, những tiếng cười cùng bạn bè và một tuổi trẻ đã được sống, được học tập, được lớn lên trong gia đình và trường học hạnh phúc.

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