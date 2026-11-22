Từ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường đến khắc phục hậu quả thiên tai, “Ngày cuối tuần cùng dân” đang được các địa phương trong tỉnh triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế. Không chỉ góp thêm ngày công, tạo nên những công trình cụ thể, hoạt động còn mở ra cách làm gần dân, sát dân, giúp cán bộ nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Gần dân từ những việc làm cụ thể

Một buổi sáng cuối tuần tại tổ dân phố Yên Ninh 6, phường Yên Bái, thay vì đến trụ sở cơ quan chuyên môn, người dân được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, giải đáp vướng mắc liên quan đến đất đai ngay tại nơi cư trú.

Chỉ trong buổi sáng, gần 500 lượt hộ dân đã được hỗ trợ thực hiện các thủ tục như: đăng ký đất đai lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thông tin địa chỉ...

Người dân tổ dân phố Yên Ninh 6, phường Yên Bái được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bà Nguyễn Thị Hằng, người dân phường Yên Bái, chia sẻ: “Được cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai, chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức đi lại. Những vướng mắc trước đây được giải đáp cụ thể, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính”.

Từ việc đưa dịch vụ hành chính đến gần dân, phường Yên Bái đã cụ thể hóa tinh thần phục vụ bằng cách làm thiết thực: cán bộ chủ động tìm đến người dân, trực tiếp nắm bắt khó khăn và hỗ trợ giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, tinh thần ấy còn được cụ thể hóa bằng những phần việc gắn với xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan và chăm lo đời sống cộng đồng.

“Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Trấn Yên thu hút cán bộ và Nhân dân tham gia.

Tại xã Trấn Yên, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức hàng chục buổi “Ngày cuối tuần cùng dân”, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Các phần việc tập trung vào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giải phóng mặt bằng làm đường, xây dựng công trình phúc lợi và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây nhất, sáng 7/11, tại thôn Minh Quán 4, trên 350 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 cùng đoàn viên, hội viên và người dân xã Trấn Yên đã tham gia vệ sinh tuyến đường dài 4 km; phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, khơi thông rãnh thoát nước.

Những phần việc chung không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Bình cùng người dân thôn Khe Mạ tham gia vệ sinh môi trường.

Tại xã Yên Bình, vào tháng 7/2026, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng người dân thôn Khe Mạ tham gia vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, chỉnh trang đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, công trình “Thắp sáng đường quê” với 30 bóng đèn được lắp đặt đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Mỗi địa phương có cách làm, lựa chọn phần việc khác nhau, nhưng điểm chung là đều hướng đến vấn đề cụ thể mà người dân quan tâm. Cán bộ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà trực tiếp tham gia, cùng Nhân dân thực hiện. Từ những việc làm gần gũi ấy, khoảng cách giữa cán bộ với người dân được thu hẹp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được lan tỏa.

Từ những buổi ra quân đến ý thức tự giác của cộng đồng

Một tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, một công trình được hoàn thành hay người dân được hỗ trợ thủ tục hành chính đều là kết quả đáng ghi nhận. Nhưng hiệu quả lâu dài của “Ngày cuối tuần cùng dân” không chỉ nằm ở những gì hoàn thành trong một buổi mà còn được thể hiện ở việc công trình có được duy trì, cảnh quan có được giữ gìn, người dân có chủ động tham gia và khó khăn được phát hiện có tiếp tục được giải quyết hay không.

Xã Xuân Ái đang duy trì 65 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; 28/28 thôn xây dựng quy ước bảo vệ môi trường.

Nếu chỉ chú trọng số buổi tổ chức, số lượt người tham gia, ngày công đóng góp mà thiếu theo dõi, đánh giá kết quả sau mỗi đợt hoạt động, phong trào rất dễ rơi vào tình trạng sôi nổi theo thời điểm. Khi cán bộ rời địa bàn, nếu người dân không tiếp tục tham gia, kết quả đạt được khó có thể duy trì bền vững.

Thực tiễn tại xã Xuân Ái cho thấy, muốn hoạt động cùng dân tạo chuyển biến lâu dài, cần chú trọng xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi người dân.

Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân" ở Xuân Ái diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn các thôn.

Tại đây, “Ngày cuối tuần cùng dân” được triển khai gắn với phong trào “Tuyên vận xanh”, trong đó vệ sinh môi trường, trồng cây xanh không chỉ thực hiện qua các buổi ra quân còn trở thành nội dung tuyên truyền, vận động thường xuyên đến từng thôn, hộ gia đình.

Đến nay, xã duy trì 27 tuyến đường tự quản về môi trường, 65 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; 28/28 thôn xây dựng quy ước bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã tổ chức 30 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 2.400 lượt người tham gia.

Bà Bùi Thị Hợi, người dân thôn Đại Phác, cho biết: “Được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, chúng tôi tích cực tham gia trồng cây để bảo vệ môi trường. Mong các tuyến đường ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Trong cách làm của Xuân Ái là không chỉ huy động người dân tham gia một vài buổi lao động, mà từng bước hình thành trách nhiệm tự quản trong cộng đồng. Khi mỗi gia đình cùng giữ gìn môi trường sống, mỗi thôn chủ động duy trì các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, kết quả của những buổi ra quân mới thực sự được nối dài trong đời sống hằng ngày.

Thực tế, cán bộ có thể khởi xướng, hướng dẫn và hỗ trợ, nhưng chính người dân mới là lực lượng quyết định sức sống lâu dài của mỗi mô hình, công trình. Chuyển từ sự tham gia theo lời vận động sang ý thức tự giác cũng chính là bước chuyển quan trọng để “Ngày cuối tuần cùng dân” đi vào chiều sâu.

Lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo

Nếu ở nhiều địa phương, hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân” tập trung vào vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn, thì tại xã Tú Lệ, giá trị của sự đồng hành được thể hiện rõ nét qua việc chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau hoàn lưu bão số 10 vào tháng 10/2025, địa phương thiệt hại gần 42 tỷ đồng, 38 ngôi nhà bị hỏng, 40 ha lúa bị vùi lấp cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị phá hỏng.

Nhân dân thôn Tà Sung tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Trước những khó khăn đặt ra, chính quyền địa phương, các lực lượng và Nhân dân đã cùng tham gia khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại thôn Tà Sung, hơn 400 người dân cùng cán bộ, công chức xã, công an xã và lực lượng dân quân tự vệ đã góp sức xây dựng tuyến kè trên suối Háng Năng dài 200 m, cao 2 m, cần hơn 400 m³ đá để gia cố. Với sự chung sức của các lực lượng và người dân, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến kè nhanh chóng được hoàn thành, góp phần bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất trước nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ông Lý A Sâu, Bí thư Chi bộ thôn Tà Sung, chia sẻ: “Sau thiên tai, tuyến kè có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của khu dân cư và diện tích sản xuất. Có cán bộ, chiến sĩ cùng bà con góp sức xây dựng, chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm hơn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở”.

Trong hoàn cảnh khó khăn, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương không chỉ góp thêm nhân lực, vật lực mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua hậu quả thiên tai. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa của tinh thần cùng dân: không đứng ngoài khó khăn của Nhân dân mà trực tiếp đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và cùng tìm cách giải quyết.

Cán bộ, nhân dân xã Văn Chấn giúp người dân di dời nhà ở vào dịp cuối tuần.

Để “Ngày cuối tuần cùng dân” đi vào chiều sâu, các địa phương nên lựa chọn phần việc xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, từ sửa chữa đường giao thông, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ hộ khó khăn đến hướng dẫn thủ tục hành chính, giải quyết kiến nghị.

Cùng với đó, nên phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ phụ trách địa bàn; theo dõi, đôn đốc đến khi công việc được giải quyết, không để kiến nghị của người dân chỉ dừng lại ở việc ghi nhận.

“Ngày cuối tuần cùng dân” đã trở thành phương thức gần dân, trọng dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, để người dân được bàn bạc, lựa chọn phần việc, trực tiếp tham gia và duy trì kết quả. Việc đánh giá hiệu quả không chỉ căn cứ vào số buổi ra quân, lượt người tham gia hay ngày công đóng góp mà phải nhìn vào chuyển biến thực chất: công trình được duy trì, khó khăn được tháo gỡ, kiến nghị được giải quyết và ý thức tự quản trong cộng đồng được nâng lên.

Ông Lý Hữu Quan - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Ái, nhận định: “Ngày cuối tuần cùng dân” không chỉ là hoạt động được tổ chức vào ngày nghỉ mà còn là dịp để mỗi cán bộ tự soi lại trách nhiệm của mình với Nhân dân. Một buổi lao động có thể kết thúc sau vài giờ, nhưng niềm tin của người dân chỉ được bồi đắp khi những việc đã làm tiếp tục được duy trì, khó khăn được tháo gỡ và lời hứa với dân được thực hiện đến cùng.

Một buổi lao động có thể kết thúc trong ngày, nhưng trách nhiệm với Nhân dân phải được duy trì thường xuyên. Khi mỗi cán bộ thực sự đồng hành, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm và mỗi cộng đồng chủ động gìn giữ thành quả đã đạt được, “Ngày cuối tuần cùng dân” sẽ không dừng lại ở phong trào mà trở thành phương thức gần dân, trọng dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.