Để mùa trăng thêm ý nghĩa, trọn vẹn với thiếu nhi

Từ những đêm hội rước đèn, phá cỗ đến các suất học bổng, món quà trao tận tay, tất cả góp phần mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn, lan tỏa tinh thần yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Thiếu nhi Bắc Ninh vui Tết Trung thu.

Lan tỏa yêu thương trong mùa trăng

Trung thu từ lâu là ngày hội của thiếu nhi, là dịp để các em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ dưới ánh trăng rằm và đón nhận tình yêu thương của gia đình, cộng đồng. Ở Bắc Ninh, tinh thần ấy được lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực, để mỗi em nhỏ đều có cơ hội đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Đặc biệt, “Đêm hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 được Thành Đoàn, Hội Đồng đội thành phố Bắc Ninh tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều hoạt động như thi trưng bày mâm ngũ quả, thiết kế và trình diễn linh vật Trung thu truyền thống, trình diễn thời trang, các tiết mục văn nghệ và phá cỗ.

Hòa mình trong tiếng trống rộn ràng, những màn múa lân sư rồng, chương trình văn nghệ và rước linh vật gắn với Tết Trung thu, em Nguyễn Hương Giang, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh chia sẻ: Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ thường xuyên ốm yếu nên Tết Trung thu những năm trước em chỉ có chiếc đèn thủ công tự làm để vui cùng các bạn trong khu phố. Năm nay là một mùa Trung thu ý nghĩa, em không chỉ có quà, được phá cỗ mà còn được vui chơi những trò chơi truyền thống do các anh chị thanh niên tổ chức.

Theo Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng, chương trình không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Ninh đã trao 100 suất học bổng đỡ đầu “Nâng bước em đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng trong 2 năm. Đặc biệt, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh trao 5.000 suất quà, tổng trị giá 2 tỷ đồng, dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, góp phần giúp các em có một mùa Trung thu ấm áp, mà còn là sự động viên để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập.

Thiếu nhi Bắc Ninh vui Tết Trung thu.

Cùng với đó, nhân dịp Trung thu, Thành đoàn dành tặng 500 suất quà và thiết bị học tập, thiết bị phục vụ sinh hoạt cho thiếu nhi tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, số 2. Những hoạt động này góp phần mang đến niềm vui cho trẻ em trong dịp Trung thu, đồng thời thể hiện sự đồng hành của các cấp, ngành và cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trung thu năm nay trở nên ấm áp hơn với Nguyễn Trường Kỳ, học sinh lớp 8A10, Trường Trung học cơ sở Đông Cứu, xã Đông Cứu, thành phố Bắc Ninh khi em được nhận học bổng “Nâng bước em đến trường”. Kỳ chia sẻ, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nghề may, vừa lo cuộc sống vừa nuôi hai anh em ăn học. Suất học bổng đến với em đúng dịp Trung thu không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn tiếp thêm niềm tin để Kỳ yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên.

Với những học sinh còn nhiều thiếu thốn, sự sẻ chia kịp thời từ cộng đồng là nguồn động viên quý giá, giúp các em có thêm điều kiện đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Qua đó, những chương trình chăm lo cho trẻ em cũng lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, góp phần để mùa trăng của các em thêm trọn vẹn.

Không để em nhỏ nào không có Tết Trung thu

Tặng quà Trung thu cho thiếu nhi.

Không phải em nhỏ nào cũng có một mái ấm đủ đầy hay điều kiện để đón Trung thu như các bạn đồng trang lứa. Với trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, niềm vui ngày Tết Trung thu đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một chiếc đèn ông sao, món quà nhỏ, một mâm cỗ hay đơn giản là được cùng các bạn quây quần dưới ánh trăng.

Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh (phường Bắc Giang), không khí Trung thu cũng trở nên rộn ràng hơn với các hoạt động vui chơi, văn nghệ, phá cỗ dành cho trẻ em đang được chăm sóc tại đây. Những tiếng cười, ánh mắt háo hức khi nhận quà cho thấy sự quan tâm đúng lúc có ý nghĩa đặc biệt đối với những em nhỏ còn gặp nhiều thiệt thòi. Em Nguyễn Thị Vân Anh, 16 tuổi, trẻ khuyết tật nghe – nói đang học tập và được chăm sóc tại đây vui vẻ tham gia các hoạt động Trung thu cùng các bạn. Vân Anh cho biết, trong thời gian sinh hoạt tại cơ sở, em được học tập, chăm sóc và tham gia các hoạt động tập thể. Với em, Trung thu là dịp đặc biệt để các bạn cùng nhau vui chơi, nhận quà và đón trăng trong không khí ấm áp.

Cùng với Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh (phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh) đang quản lý, giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng 256 trẻ em, học sinh và đối tượng bảo trợ xã hội, gồm học sinh khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi, không có người nhận; đối tượng bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng.

Thời gian qua, đơn vị duy trì ổn định các hoạt động giáo dục chuyên biệt, hỗ trợ giáo dục hòa nhập, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội, hướng nghiệp và dạy nghề. Việc kết hợp giáo dục, can thiệp, chăm sóc, rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp đã góp phần giúp trẻ em, học sinh khuyết tật nâng cao kỹ năng tự phục vụ, từng bước tăng khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng.

Đến thăm, động viên, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật, trẻ thiếu sự chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình cần được quan tâm bằng những chính sách phù hợp, hỗ trợ cụ thể và sự đồng hành thường xuyên, lâu dài. Chăm sóc, bảo vệ trẻ không chỉ giúp các em có cuộc sống tốt hơn trước mắt mà còn tạo điều kiện để mỗi em được học tập, phát triển khả năng, nâng cao tính tự lập và hòa nhập cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ vui Tết Trung thu.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết, thành phố xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Trong giai đoạn phát triển mới, cùng với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thành phố tiếp tục chú trọng chăm lo trẻ em và các nhóm yếu thế. Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm.

Nhân dịp Tết Trung thu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chúc các cháu học sinh, trẻ em đang học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm mạnh khỏe, chăm ngoan, tự tin, đón Tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp.

Một mùa trăng đi qua, những món quà, sự yêu thương và sẻ chia được trao đi sẽ còn ở lại. Đó cũng là cách để Bắc Ninh cùng chung tay vun đắp một tuổi thơ đủ đầy hơn cho trẻ em, để không em nhỏ nào vì hoàn cảnh riêng mà thiếu đi niềm vui của Tết Trung thu.