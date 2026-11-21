Rác thải tại chợ Đền (xã Quân Chu) được thu gom, đưa đi xử lý ngay trong ngày.

Tại xã Quân Chu, vào những ngày chợ phiên, khu vực chợ Đền (họp 6 phiên mỗi tháng) nhộn nhịp người mua, bán. Nhưng điều dễ nhận thấy là khâu vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Trước đây, rác thải sau mỗi phiên chợ thường được tập kết tại một điểm cuối chợ, để qua 2-3 phiên mới được thu gom, vận chuyển ra bãi tập kết. Nay, sau mỗi phiên họp, toàn bộ rác thải được Ban Quản lý chợ thu gom, vận chuyển ngay đến khu tập kết rác của xã, góp phần hạn chế tình trạng tồn đọng, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Dù vậy, công tác bảo vệ môi trường tại khu vực chợ vẫn còn những bất cập do hạ tầng chưa đồng bộ. Rác thải rắn cơ bản được xử lý kịp thời, nhưng nước thải từ các quầy bán tôm, cá, gà, vịt sau giết mổ vẫn chưa được xử lý mà đổ trực tiếp vào hệ thống cống, chảy ra phía suối Đền, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Trao đổi về hướng khắc phục, ông Đỗ Quang Hưng, Trưởng ban Quản lý chợ Đền, cho biết: Ban Quản lý đang đề xuất xã cấp kinh phí xây dựng bể lắng để thu gom, xử lý nước thải, thay vì xả trực tiếp ra môi trường như hiện nay. Trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh thu gom chất thải rắn tại chỗ, hạn chế tối đa việc xả cặn bã xuống hệ thống cống chung.

Cán bộ địa phương kiểm tra, tuyên truyền chủ gia trại tại xã Thành Công thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định.

Còn tại xã Thành Công, công tác bảo vệ môi trường được triển khai theo hướng phát huy vai trò cộng đồng, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh chung trong các khu dân cư. Trung bình từ 3-4 ngày, xã tổ chức thu gom rác thải một lần, với khối lượng mỗi lần từ 7-8 tấn. Toàn xã có 14/16 xóm tham gia thu gom rác thải, đạt trên 87%. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, giảm lượng rác phải vận chuyển đến điểm tập kết.

Đánh giá về kết quả thực hiện, ông Trần Đoàn Cường, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Thành Công, cho biết: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hiện nay 100% số xóm đã tổ chức tổng vệ sinh định kỳ; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%. Ý thức giữ gìn cảnh quan chung dần trở thành nếp sống tự giác của mỗi gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư khang trang, sạch, đẹp.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Việc thu gom, tập kết rác thải tập trung còn hạn chế do thiếu quỹ đất; một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xuống cấp, ngừng hoạt động; tỷ lệ người dân tham gia thu gom rác ở một số nơi còn thấp, dẫn đến tình trạng đổ rác không đúng quy định...

Bảo vệ môi trường nông thôn không chỉ dừng lại ở thu gom rác hay làm sạch đường làng, ngõ xóm, mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong nhận thức, hành động và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức. Khi có sự đồng thuận và chung sức của cộng đồng, môi trường nông thôn sẽ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới bền vững.